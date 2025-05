Intervistato da Fanpage.it, il cantante ha parlato delle sue origini, della privacy, nonché della fisicità che esprime sul palco.

Mahmood sta per cominciare il suo nuovo tour che toccherà alcune delle principali città italiane, come Bologna, Napoli, Torino e Milano. In un’intervista per Fanpage.it, l’artista ha fatto alcune considerazioni sulla sua infanzia trascorsa in Sardegna, di quanto sia importante il concetto di privacy e parlato a cuore aperto di un tema a lui caro: il rapporto tra virilità e femminilità.

Dalla Sardegna al tetto delle classifiche musicali

Mahmood ha aperto l’intervista parlando della sua infanzia. Infatti, il cantante è nato a Milano, ma la sua mamma ha origini sarde, in particolare di Orosei. Per questo motivo, per Mahmood la sua infanzia è caratterizzata sopratutto dal ricordo delle estati trascorse in Sardegna. Momenti dolci ricordati con un po’ di malinconia dal cantante, ma che hanno influenzato il suo modo di fare musica.