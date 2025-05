Sfera Ebbasta, la replica a Salmo: “Io il milione me lo sono preso”

Sfera Ebbasta ha risposto alle parole di Salmo sul generoso cachet offerto da Sky per partecipare come giudice a X Factor.

La scorsa settimana Salmo ha sorpreso il pubblico con una rivelazione del tutto inaspettata. Durante la conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo disco, il rapper sardo ha svelto che Sky gli avrebbe offerto1 milione di euro per ricoprire il ruolo di giudice ad X Factor. Tuttavia, nonostante l’offerta più che generosa, lui aveva rifiutato per seguire altri progetti. Queste affermazioni non sono passate inosservate e hanno suscitato la reazione di Sfera Ebbasta, che è intervenuto nella discussione tramite i social. Scopriamo tutti i dettagli!

Salmo: il no a X Factor

Le parole di Salmo sul suo “no grazie” a X Factor hanno fatto molto scalpore. Un milione di euro, infatti, è una cifra che difficilmente si riesce a rifiutare. Eppure il rapper ha deciso ugualmente di non prendere parte al noto talent show.

Salmo – notiziemusica.it

La ragione di tale scelta, come da lui stesso spiegato, risiede nella sensazione che non fosse il momento opportuno per una simile esperienza. Salmo, infatti, ha preferito rimanere fedele a se stesso e alle sue emozioni, esprimendo il timore di non riuscire a gestire l’impatto emotivo che un simile ruolo avrebbe comportato.

Ma non tutti gli artisti la pensano come lui. In un video pubblicato sui social, infatti, Sfera Ebbasta ha rivelato di aver accettato la stessa offerta senza alcun rimorso. Ecco cosa ha detto.

La replica di Sfera Ebbasta: “Io me lo sono preso”

A seguito della sorprendente rivelazione di Salmo, non si è fatta attendere la risposta di Sfera Ebbasta, trapper di fama internazionale e già giudice di X Factor nell’edizione del 2019.

Attraverso un commento sibillino sul suo profilo Threads, Sfera ha dichiarato senza esitazioni: “Io il milly da X Factor me lo sono preso senza pensarci due volte“. Un’affermazione diretta che non solo conferma l’accettazione dell’offerta da parte sua al suo tempo ma sembra anche gettare una frecciatina verso la scelta di Salmo.