Manuel Agnelli incerto su X Factor: le parole del cantante

Manuel Agnelli ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor: scopriamo tutti i dettagli.

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla messa in onda, si inizia già a parlare della prossima edizione di X Factor. Giorgia ha riconfermato il suo ruolo di conduttrice e anche sulla presenza di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi come giudici sembrano esserci pochi dubbi. Rimane invece incerta la partecipazione di Manuel Agnelli che, forse, potrebbe decidere di abbandonare il programma. In una recente intervista a Rolling Stones, il cantante ha rotto il silenzio sulla questione: ecco cosa ha detto.

Le voci su una discussione con Achille Lauro

Manuel Agnelli è uno dei personaggi più amati e al tempo stesso discussi della storia di X Factor. Sembra però che dalla prossima edizione il cantante degli Afterhours potrebbe non fare più parte del cast del programma. Secondo alcune indiscrezioni, dietro il possibile addio di Manuel Agnelli al talent ci sarebbe una discussione con Anchille Lauro, anche lui tra i giudici.

Manuel Agnelli, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Il gossip è stato riportato da Adnkronos secondo cui le trattative tra Agnelli e la produzione sarebbero ancora in corso, ma nel frattempo sarebbero anche iniziati i casting per individuare un possibile sostituto. In una recente intervista, il cantante ha rotto il silenzio sulla questione senza però chiarire del tutto quale sarà il suo futuro nel programma.

Le parole di Manuel Agnelli su X Factor

Nel corso dell’intervista con Rolling Stones, Manuel Agnelli ha dovuto rispondere ad una domanda diretta sulla sua partecipazione come giudice alla prossima edizione del talent. Il cantante non si è sbilanciato e ha mantenuto un atteggiamento di riserbo, limitandosi a rispondere con un eloquente “no comment“.

Questo silenzio lascia intendere che i giochi non sono ancora chiusi e alimenta le speranze dei fan di vedere Agnelli ancora una volta seduto al tavolo dei giudici.