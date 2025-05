La rivelazione di Elodie: “Il mio vero cognome non è Di Patrizi”

Elodie ha fatto una confessione inaspettata rivelando un retroscena sulla sua vita privata e sulle origini del suo cognome.

Dopo il gossip su una sua presunta gravidanza, Elodie è tornata a far parlare di sé per un altro aspetto che riguarda sempre la sua vita privata. In una una recente intervista fatta in radio R101, nel corso della trasmissione ‘Good Times’ con Melita Toniolo e Marco Santini, la cantante ha svelato un dettaglio curioso legato alle sue origini famigliari. Conosciuta con il cognome Di Patrizi, la verità è tutt’altra: il suo autentico cognome è Canini.

Elodie: le origini del suo cognome

Durante l’intervista su R101, Elodie ha condiviso la storia di come il cognome “Di Patrizi” sia arrivato a identificarla, nonostante non rifletta le sue vere origini famigliari. “Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome“, ha spiegato.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva. Si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre” – ha aggiunto sorprendendo tutti.

Elodie: la scelta del cognome

Nel corso del suo intervento, Elodie ha spiegato che un tempo in cui il divorzio non era consentito, sua nonna, precedentemente sposata con Enzo Di Patrizi, ebbe un figlio, il padre di Elodie, con un altro uomo. Tuttavia, a causa delle restrizioni legali dell’epoca, il bambino ereditò il cognome del marito precedente della donna, Di Patrizi.

“Essendo la legge non ancora abrogata, (mia nonna, ndr) ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero (al padre ndr)”. Poi ha aggiunto: “Al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome, in teoria, è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega“.