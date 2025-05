Fabio Fazio ha fatto ad Elodie una domanda di troppo sulla relazione con Iannone e la cantante ha avuto una reazione inaspettata.

Elodie ha partecipato alla puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 4 maggio. Qui la cantante ha parlato della sua carriera e della sua relazione con Andrea Iannone, diventando protagonista di un siparietto avente come tema la gravidanza. Ecco cosa è successo.

“È un’età giusta anche per…”, il siparietto di Elodie

La situazione è degenerata quando Elodie ha cominciato a parlare delle ballerine che la seguiranno sul palco durante il tour: “Sono più grande di loro, per loro sono come una zia. Hanno vent’anni, io ne ho 35. Ho un’età da zia, anche da mamma…“, ha annunciato la cantante.

“È un’età giusta anche per…“, ha aggiunto Elodie, per poi bloccarsi subito, forse pentita della frase. A questo punto è arrivata la domanda di Fabio Fazio: “Per fare cosa?“. Dal pubblico si è sollevata una frase che ha risuonato in tutto lo studio: “Per procreare“. “Quello potevo farlo anche vent’anni fa“, ha replicato Elodie, subito interrotta dal conduttore: “Ma mi dici tutto questo perché devi dirci qualcosa?“. Immediata la risposta della cantante: “Che sto diventando zia? No per il momento ancora non mi ha chiamato mia sorella…“, “No parliamo di te“, ha incalzato Fazio.

“Io e Andrea stiamo benissimo però non… Cioè non l’avrei detto, però no“, ha risposto Elodie in difficoltà. A questo punto la cantante ha cercato di sviare il discorso, parlando di una persona presente nel pubblico: “Non so perché, ma mi viene tantissimo da guardare quella signora con gli occhiali. Per me stasera stiamo io, Fazio e la signora“. “Elodie, stai bene?”, ha domandato il conduttore divertito, così Elodie ha ribattuto: “In realtà sto troppo bene. Infatti parlo tanto“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Cosa ne pensa Elodie della gravidanza

Non è un segreto che Elodie desideri diventare mamma, un giorno. In un’intervista di qualche tempo fa per Vanity Fair, la cantante aveva parlato del suo desiderio di maternità, anche se a oggi sembra che preferisca mettere davanti il lavoro. Complici forse anche alcuni timori legati all’essere mamma di cui Elodie aveva parlato in passato.