“Fan**lo a te e a lui”: Nek geloso della figlia e del fidanzato

La figlia quindicenne di Nek ha rivelato di avere un fidanzatino, ma il cantante non l’avrebbe presa molto bene. Il video.

Beatrice, figlia quindicenne di Nek, si è fidanzata per la prima volta. In un video andato virale su Instagram, la ragazza annuncia la notizia al cantante, nonché suo papà. Tuttavia, sembra che quest’ultimo non l’abbia presa benissimo… ecco che cosa è successo.

L’annuncio di Beatrice e la gelosia di Nek

Come si può vedere nel video, padre e figlia sono seduti a tavola. “Papà, sei nel mood oppure è giornata no?“, preannuncia Beatrice, come a sondare il terreno prima di dare la notizia. Il cantante, stupito della domanda, chiede il perché glielo stia chiedendo e la risposta di Beatrice è immediata: “Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzino? Beh, ci siamo messi insieme“.

Quindi, una notizia di cui la mamma di Beatrice era già al corrente, ma che Nek non avrebbe preso molto bene: “Perché sono sempre l’ultimo a sapere le cose? Chi è?“, domanda seccato. A questo punto Beatrice prosegue il racconto dando qualche informazione in più sul fidanzatino: “È un bravo ragazzo. È più grande di un anno, fa il mio stesso liceo ma un altro indirizzo“. Un tentavo di rassicurazione forse vano, vista la risposta di Nek: “Vorrei anche vedere che non lo fosse“.

“Io te lo dico perché magari più avanti avrai occasione per conoscerlo…“, prosegue Beatrice. “E di ammazzarlo…“, ribatte il cantante: “Sono sempre l’ultimo a sapere le cose. Quando pensavate di dirmelo? Quando ti sposi magari dimmelo…“. Beatrice allora inizia a stuzzicare un po’ il papà: “Ah secondo me siamo vicini“, tant’è vero che Nek, geloso, ribatte: “Fan**lo a te e lui“.

Un video all’apparenza serio ma in realtà carico di ironia, come si può notare anche dai commenti lasciati dagli utenti.

Chi è Beatrice, la figlia di Nek

Ma chi è Beatrice? Si tratta della figlia che Nek ha avuto da Patrizia Vacondio, sua compagna dal 2006. Tuttavia, per il cantante Beatrice non è la sua unica figlia: infatti pare che sia legatissimo anche a Martina, avuta da Patrizia durante un precedente matrimonio. Da sempre amante della privacy, il cantante vive lontano dai riflettori in Emilia-Romagna, a Sassuolo per essere precisi.