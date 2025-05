“Doppia benedizione”: Shiva diventerà papà per la seconda volta

Shiva ha condiviso una bellissima notizia con i fan: la compagna, Laura Maisano, aspetta il secondo figlio.

Dopo la condanna a 6 anni e mezzo per tentato omicidio, Shiva è finalmente tornato a condividere con i fan notizie positive. Lo scorso marzo il rapper ha ricevuto una riduzione della pena e l’obbligo di firma al posto dei domiciliari e adesso ha annunciato un’altra novità: lui e la compagna Laura Maisano aspettano il secondo figlio. Scopriamo tutti i dettagli!

Draco: il primo figlio di Shiva

Shiva e Laura Maisano hanno avuto il loro primo figlio, Draco, nel 2023 mentre il rapper si trovava in carcere. In quell’occasione la nascita venne annunciata da alcuni amici di Shiva, Leon Vende e Simone Biasi, che spararono fuochi d’artificio fuori dalla casa circondariale, per far sapere che il rapper, a cui non era stato concesso il permesso per uscire in occasione del parto, era diventato padre.

Shiva – notiziemusica.it

Dal carcere Shiva scrisse una lettera al figlio. “Questa è la peggiore condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai questa assenza, ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l’amore che ho“, le parole del rapper.

Shiva: l’annuncio su Instagram

Shiva ha deciso di comunicare la lieta notizia dell’attesa del secondo figlio tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella foto si vede il primo figlio. Draco, sorridente e seduto sopra un orsacchiotto gigante. In grembo il bambino ha le immagini di un’ecografia.

“Doppia benedizione” – si legge nella didascalia del post condiviso con Laura Maisano – “Qualcuno non vede l’ora di conoscere il suo nuovo migliore amico“. Questa bellissima notizia arriva a poca distanza a un’altra importante novità nella vita del rapper. Il tribunale gli ha accordato l’obbligo di firma al posto dei domiciliari per la condanna relativa all’aggressione avvenuta a Milano nel 2023.