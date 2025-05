In gara per l’Italia all’Eurovision 2025, Lucio Corsi ha conquistato tutto il pubblico con la sua “Volevo essere un duro”.

Ieri, martedì 13 maggio sono ufficialmente iniziate le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025. A ospitare la kermesse la St. Jakobshalle arena di Basilea, dove i 37 cantanti in gara hanno cominciato a sfidarsi a suon di musica. A rappresentare l’Italia, Lucio Corsi, il quale ieri sera si è esibito sulle note di “Volevo essere un duro”. Ecco la reazione del pubblico.

L’esibizione di Lucio Corsi

L’esibizione di Lucio Corsi comincia col cantante seduto al pianoforte posto al centro del palco. Ad accompagnarlo Tommaso Ottomano, dando così vita a una performance sì intima, ma anche coinvolgente. Non ci sono coreografie o ballerini, solo Corsi, Ottomano e i loro strumenti musicali, tra cui la tanto discussa armonica. Un’esibizione che pare abbia toccato il pubblico di Basilea, che ha accolto con applausi il cantante.

Tuttavia questa non sarà l’unica esibizione di Lucio Corsi, dato che il cantante è direttamente qualificato per la finale che si disputerà sabato 17 maggio. Infatti, da regolamento, i rappresentati dei Big Five, ossia i cinque Paesi che finanziano principalmente la kermesse (quali Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), passano direttamente alla finale.

La reazione del pubblico e i commenti sui social

Ma come avrà reagito il pubblico all’esibizione di Lucio Corsi? Ebbene, il riscontro del pubblico è stato molto positivo, cosa evidente sopratutto dai commenti pubblicati sui social, dove ognuno ha espresso il proprio entusiasmo per la performance del cantante.

“Lucio insegna a questa gente cos’è la vera musica“, scrive un utente, “La sala stampa di Basilea applaude per Lucio Corsi. Noi italiani abbiamo cantato in coro e non eravamo gli unici. Non sarà facile, ma se performa così anche in finale (o anche meglio) almeno la top 10 può arrivare“, aggiunge un altro. Parole di orgoglio, ma non sono mancate alcune perplessità, sopratutto per quanto riguarda la scenografia che ha accompagnato Corsi: “Ma davvero non siamo stati in grado di dare una scenografia meritevole a Lucio Corsi?“, si legge. Lucio Corsi alla conferenza stampa del 75esimo Festival di Sanremo – notiziemusica.it

In ogni caso, per scoprire il risultato raggiunto dal cantautore, sarà necessario attendere l’esito della finale prevista per sabato.