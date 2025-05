Shakira, i figli debuttano giovanissimi nella musica: il video

I figli di Shakira, Sasha e Milan di 10 e 12 anni, hanno debuttato nel mondo della musica: scopriamo tutti i dettagli!

Nel mondo della musica, ogni tanto, delle giovani promesse emergono alla ribalta dimostrando che il talento non ha età. Questo è il caso di Milan e Sasha, i figli della celebre cantante colombiana Shakira e dell’ex calciatore Gerard Piqué, che hanno recentemente fatto il loro debutto ufficiale nel panorama musicale.

Un esordio che non solo segna l’inizio di una promettente carriera per i due giovani artisti ma che rappresenta anche un momento di grande orgoglio per la madre, come dimostrato dall’entusiasmo con cui ha condiviso la notizia sui suoi canali social.

Shakira: il debutto dei figli nella musica

Milan, di 12 anni, e Sasha, di 10, hanno lanciato la loro canzone intitolata “The One“. La traccia è il frutto di una collaborazione con la cantante Mila V. e prodotta dalla fondazione Let it Beat Academy, sotto l’ala del programma Next Generation of Artists.

Shakira

Quest’ultimo mira a sostenere le carriere musicali dei giovani talenti di età compresa tra i dieci e i vent’anni. A pochi giorni dal lancio, il video della canzone ha già raggiunto le 670.000 visualizzazioni su YouTube, evidenziando un interesse palpabile da parte del pubblico. La notizia è stata condivisa con entusiasmo da Shakira. “Che bel regalo per questo giorno!“, ha scritto la cantante su Instagram in occasione della Festa della Mamma.

Qui per il video della canzone.

La famiglia Piqué-Mebarak

Shakira e l’ex calciatore Gerard Piqué hanno formato una delle coppie più seguite e ammirate del panorama internazionale per circa 12 anni. Dalla loro unione sono nati i piccoli Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

La coppia, che non ha mai celebrato il matrimonio, ha annunciato il suo addio nel giugno del 2022, dopo numerosi episodi turbolenti che hanno alimentato le pagine di cronaca. Nonostante le vicissitudini, entrambi i genitori hanno mostrato un forte impegno nel sostenere i talenti e le passioni dei loro figli.