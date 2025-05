Fabio è un giovane fan svizzero di Lucio Corsi. Dopo un’attesa durata 6 ore, il cantante ha deciso di premiare la sua pazienza.

C’è chi farebbe di tutto pur di incontrare il proprio idolo del cuore. È quello che è successo an un giovane fan di Lucio Corsi, il quale ha aspettato 6 ore prima di poter salutare finalmente il cantante di “Volevo essere un duro”.

L’attesa e l’incontro con Lucio Corsi

Ma chi è il temerario fan che ha aspettato a lungo Lucio Corsi? Il suo nome è Fabio, è originario della Toscana ma da sempre vive a Basilea, in Svizzera. Il giovane nutre una grandissima passione per il cantante, tanto da aver trascorso ben 6 ore fuori dalla St. Jacobshalle Arena per aspettarlo. Una dedizione rara che non è passata affatto inosservata all’artista, il quale ha voluto premiare Fabio.