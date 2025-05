Questa sera inizia ufficialmente l’Eurovision Song Contest. A TV Sorrisi&Canzoni, BigMama e Gabriele Corsi hanno affidato le loro parole.

Oggi, martedì 13 maggio, inizia ufficialmente l’Eurovision Song Contest di Basilea. In onda su Rai2, la kermesse vedrà sfidarsi 37 cantanti provenienti da tutta Europa e terminerà sabato 17 maggio con la finale che decreterà il vincitori. A TV Sorrisi&Canzoni, gli inviati per l’Italia BigMama e Gabriele Corsi hanno commentato l’imminente evento.

Gabriele corsi su BigMama: “È nato un bellissimo rapporto”

Il primo ad aver preso parola è stato Gabriele Corsi, grato di partecipare alla kermesse per la quinta volta consecutiva: “Sono onorato, è una manifestazione che adoro, mi piace commentarla, viverla e sono felice che quest’anno accanto a me ci sia BigMama“.

Proprio in merito al rapporto con la cantante, Corsi ha raccontato di averla conosciuta circa un anno fa, quando erano entrambi ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. “Quando la Rai mi ha avvisato che quest’anno Mara Maionchi non avrebbe potuto commentare, il nome di BigMama ci è sembrato il più adatto. Siamo molto simili, amiamo scherzare ma restiamo coi piedi saldamente per terra“, ha spiegato il conduttore. Un legame stretto, tant’è vero che Gabriele ha aggiunto: “Ci sentiamo, ci vediamo spesso, è nato un bellissimo rapporto“.

In merito agli artisti in gara, il conduttore ha preferito non sbilanciarsi, dichiarando che ci sono molti cantanti meritevoli e canzoni che sapranno stupire il pubblico.

“Mi sono messa a piangere dalla gioia”: le parole di BigMama

Per quanto riguarda BigMama, la cantante non ha nascosto l’emozione: “Quando me l’hanno proposto mi sono messa a piangere dalla gioia. Sono una grande fan dell’Eurovision e credo che a noi artisti faccia bene spaziare, anziché limitarci solo a studio di registrazione concerti“.

In merito al nuovo ruolo che ricoprirà con SuperGuidaTv, BigMama ha ammesso di non avere ancora ansia e di non vedere l’ora di arrivare a Basilea per poter intraprendere una nuova avventura che sicuramente ricorderà per sempre.