La performance di Tommy Cash all’Eurovision 2025 era una delle più attese, ma ha diviso l’opinione pubblica. Ecco la reazione sui social.

Nella semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 andata in onda il 13 maggio, si è esibito anche Tommy Cash. Il cantante, in gara per l’Estonia, ha intonato la sua “Espresso Macchiato”, canzone che nei mesi passati ha sollevato non poche polemiche nel pubblico italiano. Ma cosa è successo durante la performance e qual è stata la reazione del pubblico? Scopriamolo.

L’esibizione di Tommy Cash all’Eurovision 2025

Quella di Tommy Cash è stata sicuramente un’esibizione singolare e unica nel suo genere. Il cantante estone, non appena salito sul palco, ha cominciato a ballare con un’espressione divertente: l’obiettivo? Simulare il forte desiderio di caffè, quasi come se fosse una dipendenza. Ma l’artista non era il solo sul palco. Infatti, accanto a lui, un corpo di ballo i cui i ballerini erano vestiti da agenti di sicurezza, come se lo stessero tenendo d’occhio per tutta la durata della canzone. E poi arriva il colpo di scena: una finta fan che fa irruzione sul palco e cerca in tutti i modi di raggiungere il proprio idolo, riuscendoci.

Certo, si tratta di un’esibizione ben diversa da quella messa in atto da Lucio Corsi, che tuttavia è riuscita. Infatti, il pubblico non ha tanto assistito a un’esibizione canora quanto a un vero e proprio spettacolo visivo, rimanendo coinvolto da esso.

La reazione del pubblico sulla performance di Tommy Cash

Passando al pubblico, sui vari social non sono mancati commenti positivi nei confronti del cantante estone. Tuttavia, non sono mancate alcune polemiche: “Con quei movimenti stava dando Amadeus quando imita la Celentano“, scrive un utente.