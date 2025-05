Si dice che ben presto Gigi D’Alessio intraprenderà nuovi progetti lavorativi. Che ne sarà della sua presenza a The Voice? Scopriamolo.

Gigi D’Alessio è una delle colonne portanti di The Voice Senior, celebre talent show in onda su Rai1. Dal 2020, il cantante occupa una delle quattro poltrone rosse dei giudici, ma ora lo scenario potrebbe cambiare. Infatti, stando all’indiscrezione divulgata da Affari Italiani, Gigi D’Alessio potrebbe ben presto approdare su Mediaset per intraprendere una nuova avventura, lasciando potenzialmente vuota la sua poltrona a The Voice. Ecco cosa sappiamo.

La nuova avventura di Gigi D’Alessio in Mediaset

Ma andiamo con ordine. In un annuncio si legge: “Il cantautore napoletano sarà per i prossimi anni nella scuderia di Canale 5“. La notizia si lega a un’altra anticipazione. Quest’ultima vedrebbe la conduzione da parte del cantante di un programma su Mediaset accanto a Vanessa Incontrada. Collaborazione non nuova, dato che, in passato, i due erano già stati colleghi in 20 anni che siamo italiani, uno spettacolo andato in onda su Rai1 nel 2019. Lo show consisteva in tre puntate in cui, con si raccontavano gli ultimi vent’anni della storia italiana, unendoli al tema della musica. Pietra miliare dello show un enorme plotone di ospiti che variava da un episodio all’altro.

Nello specifico, si dice che Gigi D’Alessio sarà impegnato per ben due stagioni su Canale 5, il che, insieme ad altri progetti, rischia di lasciare vuota la poltrona del giudice di The Voice. Qualora le indiscrezioni venissero confermate, la produzione del talent show di Antonella Clerici dovrebbe partire alla ricerca di un nuovo giurato.

Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: lo spoiler del nuovo programma

A oggi non si hanno molte informazioni in merito al tipo di programma che Gigi D’Alessio dovrebbe condurre con Vanessa Incontrada. Stando ad Affari Italiani, si tratterebbe di tre prime serate che potrebbero essere trasmesse da Canale 5.

Attualmente né il cantante né Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni, motivo per cui, per avere la conferma definitiva, bisognerà aspettare un comunicato ufficiale.