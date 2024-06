Donatella Rettore e la lite con Loredana Bertè: “mi evita”

Donatella Rettore ha svelato i motivi per cui da anni non parla più con la collega ed amica Loredana Bertè.

Intervistata da Repubblica, Donatella Rettore ha parlato a cuore aperto di alcuni dei momenti più difficili della sua vita, dalla fine dell’amicizia con Loredana Bertè alla scoperta di avere un tumore.

La lite con Loredana Bertè

Sui motivi della lite con l’amica, Rettore racconta: “Ci siamo incrociate l’ultima volta nel 2022, ci siamo guardate negli occhi, lei si è girata ed è scappata. L’unica lite è a Saint Vincent, e riguardava Mimì (Mia Martini, sorella di Loredana ndr).Le dissi: ‘Basta dire questa cosa della iella, fa del male’. Mimì mi diede ragione e lei però se la prese con me.”

“Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità, inventò che avevo detto che Bertè portava iella come la sorella. Ma ci rendiamo conto? Il giudice diede non luogo a procedere” – prosegue la cantante.

Poi conclude con parole di riconciliazione: “Sono da sempre fan di Loredana, la adoro. È fortissima e vorrei tanto cantare con lei e Patty Pravo, noi tre insieme, come hanno fatto Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo. Pensi che bello. Sa come chiamavo Loredana? Abracalabria e lei mi chiamava la polentona“.

Loredana Bertè

La scoperta di avere un tumore

Quattro anni fa, Donatella Rettore ha scoperto di avere un tumore al seno: “Lo voglio dire alle donne: è una cosa subdola perché non ti senti niente. Ci sono donne che non hanno mai fatto una mammografia, un’ecografia. Prenotatevi e andate”.

“Mi ha segnato dopo. Perché devi fare sempre i controlli, è una spada di Damocle. A ottobre mi sparavo la Sardegna che era tutta mia, la Spagna dove ancora fa caldo. Invece in autunno faccio i controlli e la fila, con tante donne. Ma grazie alla prevenzione sono qui che lo racconto.” – conclude la cantante.