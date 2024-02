Sono ormai inseparabili il cantante dei Maneskin e la star Disney, in prima fila a vedere la squadra dei Lakers.

Non c’è dubbio, sono loro la coppia del momento. I riflettori si focalizzano su Damiano David, carismatico frontman dei Maneskin, e Dove Cameron, stella nascente di Hollywood: i due hanno scelto di celebrare il loro amore in grande stile durante una partita NBA tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons.

Una serata NBA all’insegna dell’amore

Dopo aver ufficializzato la propria relazione sul red carpet dei Grammy 2024, la coppia continua a far parlare di sé, questa volta per una serata all’insegna dello sport per San Valentino, nella suggestiva cornice della Crypto.com Arena di Los Angeles.

Damiano David e Dove Cameron erano in prima fila al campo, per esultare insieme per la squadra di LeBron James. La partita dei Lakers ha offerto l’occasione per una nuova uscita pubblica della coppia, che ha saputo attirare l’attenzione non solo per la loro presenza a bordo campo, ma anche per le scelte di stile.

Mentre Dove Cameron ha optato per un look casual chic, Damiano David ha sfoggiato un outfit che mescola l’eleganza italiana con un tocco di originalità, con una canottiera bianca che metteva in risalto i suoi tatuaggi.

L’amore tra Damiano e Dove

La storia d’amore tra Damiano dei Maneskin e Dove ha attraversato continenti, con i primi scatti insieme che risalgono a novembre in Australia. Da allora, i due non hanno smesso di dimostrare il loro affetto, condividendo momenti di intimità in giro per il mondo.

Il debutto ufficiale di Damiano e Dove ai Grammy 2024 ha segnato però un momento importante per la coppia, che ha scelto di condividere il proprio amore – ufficialmente per la prima volta – davanti agli occhi del mondo. Un bacio appassionato ha suggellato la loro unione, rendendo definitivo ciò che i fan sospettavano da tempo. Ora, con 45 milioni di follower lei e 4 milioni lui, Damiano e Dove rappresentano una delle coppie più seguite e ammirate dello spettacolo internazionale.

