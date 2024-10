Damiano David: primo anno d’amore con con Dove Cameron

Damiano David e l’attrice Dove Cameron hanno festeggiato il loro primo anniversario: la dedica sui social ha fatto commuovere i fan.

Damiano David e Dove Cameron hanno festeggiato il loro primo anniversario e sembrano più innamorati che mai. Dopo aver ufficializzato la loro relazione presentandosi in coppia allo scorso Met Gala, i due artisti sono diventati inseparabili. Per festeggiare il loro primo anno di amore Damiano e Dove si sono scambiati parole dolcissime sui social.

Dove Cameron: la dolce dedica a Damiano David

Il primo anniversario ha regalato ai fan un momento dolce e commovente: Dove Cameron ha pubblicato su Instagram una dedica a Damiano che ha scaldato il cuore di molti. “L’anno più veloce della mia vita. Ti amerò per sempre, vorrei solo averti incontrato prima” – ha scritto l’attrice in un post pubblicato sul social.

Questo scambio di affetto pubblico non è una novità per i due artisti, ma la dedica nel giorno dell’anniversario ha suscitato un forte entusiasmo da parte dei fan. Sembra proprio che Damiano abbia completamente dimenticato la sua ex fidanzata, Giorgia Soleri, e che sia completamente immerso in questo nuovo amore.

Uno sguardo al futuro

Nonostante le sfide, tra cui la lontananza geografica, con Damiano che vive a Roma e Dove a Los Angeles – la coppia sta valutando seriamente il progetto di convivenza. In un’intervista rilasciata durante la trasmissione italiana “Che Tempo Che Fa“, Damiano riferisce che il futuro per loro potrebbe includere una vita insieme, nonostante gli ostacoli.

Inoltre, il passaggio temporaneo di Damiano a una carriera solista, lasciando momentaneamente i Maneskin, potrebbe offrirgli l’opportunità di trascorrere più tempo con la sua amata, rafforzando così il loro legame. Con i loro progetti futuri e la determinazione a stare insieme nonostante le difficoltà, Dove e Damiano dimostrano che quando c’è volontà, l’amore trova sempre una strada