È ufficiale: Ermal Meta, Noemi e Big Mama saranno nuovamente sul palco del Concerto del Primo Maggio nel ruolo di conduttori. L’evento si terrà a Roma in Piazza San Giovanni in Laterano, location che l’ha ospitato sin dalle origini.

La scelta del trio è motivata dai numeri registrati lo scorso anno: un’edizione da record, che nel 2024 l’ha reso l’evento più seguito sui social.

Il commento dei conduttori

Ermal Meta, Noemi e Big Mama hanno voluto ringraziare la Rai per l’opportunità durante un’intervista al Tg3. “Sono felice di tornare alla conduzione con i miei colleghi. Sarà un momento di spettacolo, ma anche di impegno, perché non sono solo parole, ma anche obiettivi, si parlerà di istruzione, di parità di genere e di lavoro“, ha commentato Noemi.

A far spalla alla collega Ermal Meta: “Sono felicissimo di condividere questa avventura, un evento importantissimo, un palco meraviglioso. Il cast di quest’anno sarà davvero esplosivo“.

Anche Big Mama ha voluto dire la sua, esprimendo molto entusiasmo: “È bellissimo vedere quante persone il Primo Maggio riesca a raggruppare, di tutte le età, le generazioni“.

Il Concerto del Primo Maggio torna in Piazza San Giovanni in Laterano

Il concerto avrà luogo a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, la sua location storica. Tutti potranno partecipare, dato che l’accesso sarà libero, mentre chi rimarrà a casa, potrà guardare lo spettacolo in diretta su Rai 3, ma anche in streaming su Rai Play e Rai Italia.

