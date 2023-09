Quali sono gli artisti italiani che hanno venduto più biglietti dei concerti? La classifica degli ultimi dodici mesi.

Si sono svolti pochi giorni fa, il 17 settembre, i Tim Music Award, la manifestazione che chiude l’estate italiana premiando i big della musica italiana, gli artisti che hanno raggiunto i maggiori traguardi nei dodici mesi precedenti. Abbiamo scoperto proprio durante la kermesse dell’Arena di Verona chi sono stati gli artisti che hanno venduto più biglietti con i tour e i concerti dell’ultimo anno. E le sorprese non sono mancate.

Concerti italiani: gli artisti da record nel 2023

Davanti a tutti in questa graduatoria molto particolare troviamo i Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni. La band bergamasca e il cantautore vincitore di Sanremo hanno ottenuto la certificazione del tour di diamante, per aver venduto negli ultimi dodici mesi oltre 300mila biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari

Con i rispettivi tour negli stadi hanno fatto incetta di biglietti venduti. E non è finita qui, visto che Zanotti e soci hanno già annunciato tanti concerti nei palasport nel 2024, e che lo stesso Mengoni è in partenza con un importante tour europeo.

Dietro di loro in questa speciale classifica si sono classificati altri artisti importanti, come Max Pezzali, reduce da una grande festa al Circo Massimo, e poi le nuove leve della musica rap, come Geolier, senza dimenticare Tananai, Lazza, Biagio Antonacci e altri ancora.

La classifica degli album più venduti

Se i Pinguini sono riusciti a raggiungere quasi 600mila biglietti venduti negli ultimi mesi, e Mengoni e Pezzali hanno ampiamente superato i 100mila biglietti venduti, nella classifica dei tour non mancano sorprese. Questa classifica finale:

1 – Pinguini Tattici Nucleari per il tour negli stadi 2023

2 – Marco Mengoni per il tour negli stadi 2023

3 – Max Pezzali per il Circo Max

4 – Geolier per Il coraggio dei bambini tour

5 – Francesco De Gregori e Antonello Venditti per il Tour 2023

6 – Tananai per Tananai Live

7 – Biagio Antonacci per Palco Centrale Tour

8 – Articolo 31 per Articolo 31 Il Ritorno

9 – Salmo per il Flop Tour

10 – Me contro Te per Me contro Te: Il Tour

11 – Elisa e Dardust per An Intimate Night

12 – Gigi D’Alessio per Dove c’è il sole Tour

13 – Lazza per Ouvertour 2023

14 – Negramaro per NO20

