A un anno da Canzoni da intorto, arriva Canzoni da osteria, il nuovo album di Francesco Guccini: i dettagli.

Francesco Guccini non ha ancora finito le cose da dire. Superati gli 80 anni, il Maestrone continua a regalare sprazzi della sua poetica attraverso canzoni inedite e pronte ad accompagnarci verso l’inverno. Dopo aver interrotto il suo ‘ritiro’ nel 2022 con l’album Canzoni da intorto, che ha segnato il suo ritorno alla musica dopo dieci anni di silenzio, il cantautore emiliano ha annunciato un nuovo lavoro: Canzoni da osteria.

Disponibile in preorder dal 21 settembre, primo giorno d’autunno, l’ennesimo album della straordinaria carriera di Guccini è in arrivo per Bmg tra poche settimane. Scopriamo insieme tutti i dettagli fin qui svelati, tra cui la cover ufficiale di un album che vedrà la luce in diversi formati.

Canzoni da osteria: la data di uscita del nuovo album

Come si può facilmente evincere dal titolo, quest’album si presenta come una naturale prosecuzione del precedente Canzoni da intorto, un disco premiato con la certificazione di platino oltre che con la Targa Tenco per la categoria Interprete di canzoni, ennesimo riconoscimento nella carriera di Guccini.

Canzoni da osteria, Francesco Guccini

Senza passare per la scorciatoia dello streaming, ma lanciando solo il suo album in formato fisico, il Maestrone è riuscito nell’impresa di raggiungere le centinaia di migliaia di copie vendute, a dimostrazione di quanta fame di grandi canzoni ci sia ancora nel pubblico italiano, abituato per anni a un cantautorato d’autore, grandi penne e importanti riflessioni.

Risultati incoraggianti che hanno portato Guccini a dare alle stampe già in questo 2023 le sue Canzoni da osteria, che raggiungeranno i negozi dal prossimo 10 novembre.

Francesco Guccini, Canzoni da osteria: i dettagli

Anche stavolta il cantautore emiliano si affida alla tradizione,recuperando alcuni canti popolari che hanno fatto parte della sua educazione musicale, rivistati in una chiave ovviamente personale. Un viaggio tra culture e tradizioni che si sono perse, gioielli che assumono un nuovo valore grazie anche agli arrangiamenti eleganti di Fabio Ilacqua, che ne ha curato la produzione artistica con Stefano Giungato.

L’album sarà disponibile nei negozi in cinque formati diversi: CD, CD limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition, anche in edizione limitata numerata e colorata, e poi in doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per tutti i fan di Guccini, ancora una volta premiati da un lavoro che certamente non deluderà.

Riproduzione riservata © 2023 - NM