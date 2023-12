Ecco alcuni consigli musicali per il periodo delle feste

In aggiunta alle canzoni natalizie per antonomasia, da Feliz Navidad a Thank God it’s Christmas, ecco alcuni consigli musicali per questo periodo dell’anno, scelti per voi tra le nuove uscite discografiche.

Gli album da ascoltare durante le festività 2023

Iniziamo dal disco di Natale pubblicato da Cher, nonché il suo ventisettesimo album in studio, intitolato “Christmas” proprio per l’occasione e rappresenta un insieme di cover ed inediti. Tra i brani proposti, ti proponiamo l’ascolto di “Dj Play a Christmas Song”.

Meno conosciuta in Italia, ma non meno importante, la cantante r’n’b Brandy ha pubblicato un album proprio in occasione delle festività, dal titolo “Christmas with Brandy”. Dopo essere esordita nel mondo della musica in giovane età, con “The Boy is Mine” nel 1998 insieme a Monica, la cantante ha continuato la propria strada in autonomia, con la pubblicazione di dischi e la partecipazione a film e programmi tv. “Christmas party for two” è il primo brano dell’album. Ascoltalo qui

Di Sabrina Carpenter, invece, è “Fruitcake”. La cantante è particolarmente nota ai fan di Taylor Swift, perché presente alle aperture dell’Eras Tour. Il disco è composto da cinque canzoni natalizie ed un classico rivisitato, tra i quali emerge “Santa doesn’t know you like I do”.

Dal mondo del jazz, ecco l’album creato in occasione delle feste dal famoso musicista Gregory Porter. “Christmas Wish” nasce come un insieme di brani originali e classici di Natale realizzati in collaborazione con l’orchestra. Ascolta la sua versione di “A Christmas song”.

“Gerry Christmas” rappresenta invece l’ultimo lavoro di Gerry Scotti, un album musicale generato interamente tramite l’aiuto dell’Intelligenza artificiale. Ascoltare la voce di uno dei presentatori più apprezzati dagli italiani mentre si cimenta nel canto di alcune tra le canzoni natalizie per eccellenza (tra cui “Last Christmas”), potrebbe essere un’esperienza particolarmente suggestiva.

