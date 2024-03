Chi sono i Ladaniva, il gruppo franco-armeno protagonista dell’Eurovision 2024

Ladaniva: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo franco-armeno scelto dall’Armenia per l’Eurovision 2024.

Dall’Armenia alla Francia, dalla Francia alla Svezia, dalla Svezia al mondo intero. Il percorso dei Ladaniva è stato apparentemente lungo e tortuoso, ma potrebbe permettere a questa curiosa band di raggiungere i vertici della musica internazionale grazie a una vetrina prestigiosa come quella dell’Eurovision 2024. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Ladaniva: membri e carriera

La storia dei Ladaniva nasce a Lilla, in Francia, ma ha radici ben più profonde. È la storia, come molte altre, della ricerca di fortuna lontano da casa da parte di rappresentanti di un popolo a lungo costretto alla diaspora. A formare la band franco-armena sono due membri di grande talento: la cantante di origini propriamente armene Jaklin Baghdarsaryan e il polistrumentista francese Louis Thomas.

Eurovision Song Contest

L’anima armena del duo è ovviamente rappresentata da Jaklin, nata proprio in Armenia, a Yeghegnadzor, ma cresciuta in Bielorussia, a Minsk, prima di trovare stabilità in Francia quando vi si è stabilità, nel 2014, insieme alla madre.

Proprio qui ha potuto coltivare la sua passione per la musica e i suoi studi, iscrivendosi al Conservatorio locale. Qui ha conosciuto Thomas, originario proprio di Lilla, e con lui ha deciso di costruire un progetto musicale molto originale.

Dopo aver vissuto le prime esperienze dal vivo, hanno dovuto fermarsi durante il periodo della pandemia da Covid a causa delle restrizioni imposte anche dal governo francese. In quei mesi difficilissimi due loro video, per i brani Vay aman e Zepyuri nman, hanno riscosso però un successo straordinario online, grazie soprattutto al supporto della comunità armena, dando impulso alla loro carriera.

Da lì ha poco hanno pubblicato il loro primo singolo, Kef chilini, e nel 2023 hanno fatto il loro esordio discografico con l’omonimo album di debutto, prodotto da un’etichetta belga, la PIAS Recordings.

Cosa fanno oggi i Ladaniva?

Pronti a sfidare i più talentuosi artisti d’Europa, hanno tentato quindi di arrivare sul palco dell’Eurovision e nel marzo 2024 sono stati scelti ufficialmente dall’emittente armena ARMTV come rappresentanti del proprio paese a Malmö, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2024. Il loro brano s’intitola Jako e presenta un testo in lingua armena:

Sai che…

– La musica dei Ladaniva è internazionale nel verso senso della parola. S’ispira infatti a sonorità di canzoni tradizionali armene, russe e balcaniche, ma guarda anche all’America Latina, ai ritmi africani e ai suoni tropicali dell’isola della Riunione.

– Per quanto riguarda la loro vita sentimentale, in molti si chiedono se i due stiano insieme. Non sappiamo però se Louis e Jaklin siano una coppia anche nella vita privata.

– Su Instagram i Ladaniva hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Hanno un profilo anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Ladaniva, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM