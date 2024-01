Tutto su Tullio De Piscopo, uno dei migliori batteristi italiani

Tullio De Piscopo: la vita privata, le curiosità e la carriera del batterista napoletano.

A chi si domanda chi sia il miglior batterista italiano, sicuramente il nome di Tullio De Piscopo verrà in mente molto presto. Il noto percussionista napoletano è stato infatti uno dei pochi musicisti a sapersi costruire una fama internazionale partendo da dietro le pelli, grazie a uno stile estroso e unico nel suo genere. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e la vita privata di questo genio delle bacchette.

Chi è Tullio De Piscopo: biografia e carriera

Tullio Gennaro De Piscopo è nato a Napoli il 24 febbraio 1946 sotto il segno dei Pesci. Figlio di un batterista e percussionista dell’orchestra che suonava nel Teatro San Carlo, è stato fin da subito iniziato al mondo della musica.

Tullio De Piscopo

Venuto al mondo nella zona di Porta Capuana, da adolescente frequenta Bagnoli, zona di Napoli animata dalla presenza di una base Nato e quindi di molti americani. Entra così a far parte di alcuni gruppi jazz, mettendo in mostra molto presto il suo talento. Nel 1969 si trasferisce a Torino, ottenendo una scrittura in un locale jazz della città. Due anni dopo si sposta a Milano e fa decollare la sua carriera, grazie anche a fortunate collaborazioni con alcuni artisti internazionali.

Nei primi anni Settanta entra nel gruppo del celebre chitarrista jazz Franco Cerri, facendosi apprezzare per la sua grande versatilità. Senza mai dimenticare Napoli, lavora negli anni Ottanta ad alcuni album dell’amico Pino Daniele, tra cui Vai mo’, Bella ‘mbriana, Sciò e altri ancora.

Di seguito un’esecuzione dal vivo di Viento e’ terra:

Non solo batterista. Negli anni Ottanta Tullio ha raggiunto grande fama anche come cantante. Nel 1988 partecipa a Sanremo con il celebre brano Andamento lento, senza ottenere grande successo. Nello stesso anno vince il Festivalbar. Ha partecipato a Sanremo anche nel 1989 con E allora e allora e nel 1993 con Qui gatta ci cova, senza però mai avere grande fortuna.

Cosa fa oggi Tullio De Piscopo?

Continua a essere uno dei migliori batteristi e percussionisti italiani. La sua ultima apparizione televisiva di grande rilevanza è quella al Festival di Sanremo 2018 come ospite dei Kolors nella serata dei duetti. Cinque anni più tardi, il 4 giugno 2023, ha partecipato alla grande festa scudetto del Napoli allo Stadio Maradona, esibendosi con James Senese.

Tullio De Piscopo: la discografia in studio

1974 – Suonando la batteria moderna

1976 – Sotto e ‘ncoppa

1976 – Tullio De Piscopo vol. 2

1978 – Future Percussion

1978 – Concerto per un film: L’arma

1981 – Metamorphosis

1983 – Acqua e viento

1985 – Passaggio da oriente

1986 – Drum symphony

1988 – Bello carico

1989 – Album

1991 – De Piscopo

1993 – Cosmopolitana

1995 – Zzacotturtaic

2001 – Italian jazz machine

2002 – Tempo di perkuotere

2002 – Cafè do sol

2003 – Intersky 2003

2007 – Bona jurnata

2007 – Un’onda d’amore

2009 – Tango para mi suerte

2010 – Questa è la storia

2013 – Bitter Sweet

2015 – 50 Trilogy

La vita privata di Tullio De Piscopo: moglie e figlie

Riservato e schivo, Tullio non ha mai amato rendere pubblica la sua vita privata. Sappiamo comunque che non si è mai separato dalla moglie Dina. I due hanno avuto insieme due figlie, Giusy e Michela. Di loro Tullio ha più volte detto di essere davvero fiero.

Sai che…

– Qual è la malattia di Tullio De Piscopo? L’artista napoletano ha dovuto combattere con un tumore al fegato.

– Dove vive Tullio De Piscopo? Vive a Milano ma passa molto tempo anche nella sua Napoli.

– Dove insegna Tullio De Piscopo? Ha lavorato in varie scuole di musica.

– Più volte l’artista ha raccontato di essere nato in una famiglia povera.

– Il fratello maggiore, Romeo, è morto nel 1957 a soli vent’anni. Era anche lui un musicista.

– A 13 anni Tullio ha lavorato in un night-club di Bagnoli.

– Nella sua carriera il batterista napoletano ha collaborato praticamente con tutti i più grandi nomi della storia della musica jazz e non solo: da Chet Baker a Dizzy Gillespie, da Gato Barbieri a Richie Havens, passando per Mina, Lucio Dalla, Franco Battiato, Fabrizio De André e tanti altri ancora.

– Tullio ha scritto anche colonne sonore per film importanti, tra cui Mi manda Picone di Nanni Loy.

– Nel 2014 ha dato alle stampe il suo libro, Tempo! La mia vita.

– Su Instagram Tullio De Piscopo ha un account da centinaia di follower. Non è molto attivo sui social, ma ha un sito ufficiale aggiornato su tutti gli appuntamenti della sua carriera.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tullio De Piscopo, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM