La Finlandia è stata una delle grandi rivelazioni dell’Eurovision 2023 e ha sfiorato la vittoria con il rapper Käärijä. Un exploit che ha portato la nazione finnica a godere di grandi aspettative anche per l’edizione svedese del 2024. Un’edizione in cui per portare in alto il vessillo di Helsinki è stata scelta una coppia inedita pronta a sorprendere il pubblico di tutto il mondo: quella composta dal dj Windows95man, o melgio Teemu Keisteri, e da Henri Piipsanen. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del noto disc jockey.

Chi è Windows95man: biografia e carriera

Teemu Keisteri, questo il vero nome di Windows95man, è nato a Espoo il 22 agosto 1985 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato la sua carriera da dj ispirandosi agli anni Novanta, prendendo in particolare spunto dalla seconda metà, quella contrassegnata dal sistema operativo Windows citato nel suo nome d’arte.

Prima di dedicarsi alla musica, il suo percorso è stato però indirizzato verso altri campi dell’arte. Da ragazzo ha studiato fotografia e molto presto ha compreso di essere un vero e proprio artista visivo. Diventato particolarmente famoso in patria proprio in queste vesti, si è fatto apprezzare nel corso degli anni anche come ballerino e dj, fino a tentare la strada per l’Eurovision, un palco all’altezza delle sue ambizioni.

Cosa fa oggi Windows95man?

A sorpresa, Teemu ha scelto di partecipare al concorso Uuden Musiikin Kilpalu, l’evento finnico per scegliere il rappresentante del paese all’Eurovision, insieme a un noto personaggio televisivo, Henri Piispanen. I due hanno optato per presentare un brano in lingua inglese, No Rules!, e nonostante l’ultimo posto nella classifica della giuria, sono arrivati al primo posto grazie al televoto, strappando il pass per l’edizione 2024 dell’evento, in programma a Malmö.

La vita privata di Teemu Keisteri: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia sposato o meno.

Sai che…

– Oltre che come dj, è diventato famoso anche come artista visivo, in particolare grazie al personaggio di Ukkeli (vecchio), ideato nel 2008.

– Ha una galleria d’arte a Helsinki.

– Dove vive Teemu Keisteri? Il dj finlandese dovrebbe risiedere nella capitale dello Stato, proprio Helsinki.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio o i suoi guadagni.

– Su Instagram Windows95man ha un account ufficiale molto seguito. Anche su TikTok con il suo profilo personale può vantare un gran numero di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Windows95man, ecco una playlist presente su Spotify:

