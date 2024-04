Tali: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice israeliana protagonista per il Lussemburgo all’Eurovision.

All’Eurovision è possibile rappresentare un paese che non sia il proprio. In passato è accaduto molte volte, anche nella stessa edizione. E il discorso è valido anche per il 2024. Oltre alla band spagnola scelta per rappresentare San Marino, i Megara, in questa edizione ci sarà spazio anche per una cantante israeliana che porterà in alto non la bandiera d’Israele, o almeno non ufficialmente, bensì quella del Lussemburgo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Tali.

Chi è Tali: biografia e carriera

Tali Golergant, questo il nome completo di Tali, è nata il 26 novembre 2000 sotto il segno del Sagittario. Figlia di un uomo ebreo immigrato dal Perù e da una madre israeliana, a causa del lavoro del padre è cresciuta in Sudamerica, tra Cile e Argentina, prima di stabilirsi in Lussemburgo, in particolare nel quartiere di Limpertsberg, in cui vive fino ai dieci anni.

Cantante sul palco

Appassionata di musica fin da bambina, all’età di 7 anni comincia a cantare e a soli 12 anni prova non solo a comporre canzoni, ma comincia anche a recitare in teatro. Studia alla scuola internazionale di Lussemburgo, prima di trasferirsi a New York per continuare la sua formazione in teatro musicale presso il prestigioso Marymount Manhattan College.

A soli 16 anni fa il suo debutto nel mondo della musica, e colleziona esperienze di un certo livello esibendosi con la sua band in alcuni importanti locali newyorkesi. Sul finire del 2023 è riuscita quindi ad arrivare tra i finalisti del Luxembourg Song Contest, la kermesse per scegliere il rappresentante del Granducato all’Eurovision Song Contest.

Cosa fa oggi Tali?

A sorpresa, Tali è riuscita a conquistare la vittoria con il brano Fighter, firmato peraltro da uno dei più importanti autori e produttori discografici italiani, Dardust. Con questa canzone il Lussemburgo torna per la prima volta in gara all’Eurofestival a distanza di oltre trent’anni dall’ultima volta, nel 1993.

La vita privata di Tali: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Tali, che anche sui suoi account social preferisce dedicarsi soprattutto alla sua carriera.

Sai che…

– Dove abita Tali? Non sappiamo se sia tornata in Lussemburgo o abiti ancora a New York.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Tali ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account personale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tali, ecco una playlist presente su Spotify:

