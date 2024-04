Roccuzzo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul giovane cantante di origine siciliana che ha emozionato il tavolo dei giudici a X Factor 2020.

Con il suo nome e la sua voce, Giuseppe Roccuzzo è uno dei cantanti di X Factor 2020 che hanno destato le migliori impressioni sia nella giuria che nel pubblico. Non a caso, la sua emozionante esibizione ha colpito talmente tanto un cuore puro come quello di Emma da portarla alle lacrime. Un risultato che non gli ha permesso di andare molto avanti, ma che lo ha fatto tornare al successo con la sua riapparizione in un altro talent. Andiamo a scoprire tutte le curiosità su questo cantautore dal grande talento.

Chi è Roccuzzo di X Factor: biografia e carriera

Giuseppe Roccuzzo è un giovane cantante di origini siciliane che vive a Luino, in provincia di Varese. Ragazzo con un sogno nel cuore, si è trasferito al Nord, tra Lombardia e Svizzera, per potersi mantenere facendo il cameriere. Ma non ha mai rinunciato del tutto al suo desiderio più grande: sfondare nel mondo della musica.

Il 24enne ha fatto il suo debutto ufficiale a X Factor 2020 nella terza puntata delle Audition, cantando Promettimi, uno dei brani più intensi di Elisa. Nonostante qualcuno potesse storcere il naso di fronte a questa scelta, Giuseppe ha lasciato tutti senza parole: la sua performance è stata molto emozionante e coinvolgente, tanto da sconvolgere i giudici e portare alle lacrime Emma.

Emma Marrone

Una performance da brividi che è stata premiata da una standing ovation anche da parte degli altri ragazzi nel backstage e che ha portato Emma ad alzarsi per salutarlo, seppur solo con il gomito. Questo il post con cui il talent ha celebrato la sua esibizione:

A sorpresa però nell’ultima puntata prima dei Live, quella denominata Last Call, Emma ha scelto di eliminarlo. Il suo percorso, pur molto credibile, avrebbe necessitato secondo l’artista di salentina di molto più tempo per essere sviluppato. Un’eliminazione che ha deluso Roccuzzo, incapace di trattenere le lacrime nell’occasione.

Cosa fa oggi Roccuzzo?

Dopo qualche anno di assenza dalla televisione è tornato, a sorpresa, a emozionare il pubblico in un altro talent, The Voice Generation. Nell’occasione si è presentato insieme alla madre, facendo breccia nel cuore dei giudici, e in particolare di Arisa, con Meraviglioso amore mio.

La vita privata di Roccuzzo: è single?

Non sappiamo se sia fidanzato o sia single, ma sappiamo che ama molto gli animali.

Sai che…

– Il suo nome d’arte non è altro che il suo cognome. Una risposta a chi, come suo nonno, non crede che la sua passione potesse diventare un vero lavoro.

– Tra le sue passioni ci sono il mare, lo sport e i cani, oltre alla musica ovviamente.

– Dove vive Roccuzzo? Non sappiamo se abiti ancora a Luino o si sia strasferito.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Giuseppe Roccuzzo ha un account da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok, con i suoi video, è diventato una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Roccuzzo, ecco una playlist presente su Spotify:

