Gate: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla band metal norvegese protagonista all’Eurovision.

La quota metal dell’Eurovision 2024 proviene ancora una volta dai paesi scandinavi, e in questo caso dalla vicina Norvegia. A rappresentare Oslo nel 2024 sono stati scelti i Gate, un gruppo che in oltre vent’anni è riuscito a farsi apprezzare dagli appassionati del genere, fino a guadagnarsi la grande platea internazionale proprio all’Eurovision. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera.

Chi sono i Gåte: la carriera e i membri

I Gåte sono un gruppo dalla storia piuttosto effervescente. Sono passati attraverso diversi cambi di line up, con due elementi stabili all’interno della formazione: la cantante Gunnhild Sundli e il chitarrista Magnus Børmark. Completano la line up attuale il batterista Jon Even Schärer e il bassista Mats Paulsen.

La loro carriera inizia nel 2000 con un omonimo EP che gli permette di guadagnare subito una discreta popolarità. Per arrivare al primo album bisogna aspettare il 2002, quando danno alle stampe Jygri, grande successo commerciale non solo in Norvegia, ma nell’intera Scandinavia e in Germania. Un successo dovuto soprattutto alla voce distintiva di Gunnhild Sundli, in grado di catturare l’interesse di buona parte della critica.

Nonostante le voci di una possibile imminente carriera solista della cantante, la band resta compatta e continua la propria carriera con un secondo album, prima di annunciare una pausa, motivata ufficialmente dalla voglia della stessa Gunnhild di dedicarsi ad altre attività.

Tornano insieme nel 2009 per una serie di date dal vivo che riaccendono l’interesse della stampa e del pubblico nei loro confronti. Il momento per il ritorno in pianta stabile non è ancora maturo. Bisogna aspettare il 2017 per rivederli ancora insieme e desiderosi di riprendere un discorso di fatto messo in stand by per oltre dieci anni. Da quel momento la band dà alle stampe nuovi lavori e torna in tour, ma nel 2023 perde uno dei componenti storici, Sveinung Sundli, fratello di Gunnhild.

Cosa fanno oggi i Gåte?

Nonostante l’impatto negativo dell’uscita, almeno momentanea, di Sveinung dal gruppo, i Gåte non si perdono d’animo e partecipano al Melodi Grand Prix, il contest per scegliere il rappresentante norvegese all’Eurovision. E a sorpresa con la loro Ulveham riescono a strappare la vittoria e a qualificarsi per la rassegna di Malmö.

Gåte: la discografia in studio

2002 – Jygri

2004 – Iselilja

2018 – Svevn

2021 – Nord

Sai che…

– La band è famosa per la composizione non solo di musiche originali, ma anche per la riproposizione di alcuni brani derivanti dalla tradizione popolare norvegese. Alcune loro canzoni prendono ad esempio spunto dai poemi della poetessa Astrid Krogh Halse, ed è anche per questo motivo che utilizzano spesso strumenti atipici per il metal.

– Su Instagram i Gåte hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Gåte, ecco una playlist presente su Spotify:

