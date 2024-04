Tutte le curiosità su Diana Del Bufalo, cantante e attrice lanciata da Amici

Diana Del Bufalo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice ex protagonista di Amici.

Attrice, cantante, conduttrice, anche polemista (suo malgrado). Non c’è nulla che Diana Del Bufalo non sappia fare. Talento brillante lanciato da Amici di Maria De Filippi, oggi è un’artista amatissima e molto seguita anche sui social, dove non di rado racconta anche dettagli della sua vita privata. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.

Chi è Diana Del Bufalo: biografia e carriera

Diana Del Bufalo è nata a Roma l’8 febbraio 1990 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuta con la passione per il canto e lo spettacolo, ha mosso i primi passi nel mondo della musica da bambina. La svolta della sua carriera è però arrivata solo nel 2010, quando è entrata come cantante all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Diana Del Bufalo

Personaggio molto amato dal pubblico, non riesce a conquistare la vittoria, venendo eliminata piuttosto presto. Fuori dal programma si propone come presentatrice di Mai dire Amici, programma della Gialappa’s e nel 2011 fa il suo esordio al cinema come co-protagonista del film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi. La sua carriera avanza così tra conduzioni e , partecipazioni a film importanti e anche serie tv targate Rai.

Ha preso parte anche al Festival di Sanremo, nel 2017, in qualità di ospite. Un’esperienza molto importante, seguita da altri film e dalla partecipazione al programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo di Prime Video. Nel 2022 è entrata nel cast della seconda edizione di LOL, programma presentato da Fedez.

Cosa fa oggi Diana Del Bufalo?

Sempre protagonista in televisione negli ultimi anni, e anche nei teatri con alcuni importanti musical, tra cui Cabaret, nel 2024 è tornata in televisione su Prime Video con il film Pensati sexy.

La vita privata di Diana Del Bufalo: chi è il fidanzato

Diana è stata fidanzata per diverso tempo con il cantante Francesco Arpino, mentre dal 2015 al 2019 ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’attore Paolo Ruffini. Da fine 2019 a ottobre 2020 ha avuto un’altra relazione, stavolta con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Con chi sta oggi? Stando ai bene informati, dovrebbe essere fidanzata con un batterista viterbese, Michele Villitti.

Sai che…

– La famiglia di Diana Del Bufalo è nobile? Non lo sappiamo, ma il padre è un architetto e archeologo, la madre, Ornella Pratesi, è invece un soprano.

– Ha anche un fratello maggiore, Giano.

– Quando fu eliminata da Amici causò la protesta di Platinette, che si spogliò in diretta.

– Nel 2015 è stata conduttrice del programma Colorado con Paolo Ruffini.

– Cosa c’entra Diana Del Bufalo con Encanto? La nota cantante e attrice ha prestato la voce a uno dei personaggi del noto cartone Disney.

– Non solo complimenti, Diana è stata in alcuni casi anche al centro di critiche. Ad esempio nel 2021 per alcune dichiarazioni in cui affermò di apprezzare il catcalling, ossia le molestie di strada da parte degli uomini. O sul finire dell’anno, quando in una diretta Instagram ha dichiarato di non essere vaccinata contro il Covid, a quanto pare per motivazioni di salute (soffrirebbe di alcune patologie cardiocircolatorie), lasciandosi andare a parole molto apprezzate dal pubblico no-vax.

– Qual è la malattia di Diana Del Bufalo? Ha dichiarato nel 2022 di soffrire della sindrome di Tourette sotto forma di coprolalia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dove vive Diana Del Bufalo? Cresciuta a Roma, in particolare a Roma Sud, oggi dovrebbe essere rimasta a vivere nella sua città, in una splendida casa spesso mostrata sui social.

– Su Instagram Diana Del Bufalo ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Diana Del Bufalo, ecco una playlist presente su Spotify:

