Steve Jordan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul batterista che ha sostituito Charlie Watts nei Rolling Stones.

Un musicista di grandissimo spessore, un uomo che ha accettato di sobbarcarsi un’eredità pazzesca come quella di Charlie Watts nei Rolling Stones. Steve Jordan è più di un semplice batterista. Un compositore, un produttore, un artista a 360 gradi di grandissimo talento, tra i migliori in ambito blues, R&B, funky e rock. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Steve Jordan: biografia e carriera

Steve Jordan è nato a New York il 14 gennaio 1957 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto nel Bronx, si è appassionato di musica fin da ragazzino, e ha deciso di perseguire il sogno di diventare un musicista professionista fin da ragazzino. Non a caso, si è diplomato alla High School of Music & Art and Performing Arts di New York di Fiorello H. LaGuardia, tra le più prestigiose della Grande Mela.

batteria

Ancora adolescente accompagna per la prima volta la band di Stevie Wonder, non proprio un nome qualunque, e negli anni Settanta viene inserito nel gruppo del Saturday Night Live sulla NBC, a dimostrazione di un talento cristallino fin dalla giovane età.

Sul finire del decennio accetta di entrare nei Blues Brothers, il gruppo creato da John Belushi e Dan Aykroyd, con cui parte in tour, ma senza prendere parte alle riprese dell’omonimo film, un cult movie amato da musicisti e non. Dopo una carriera di grandissime collaborazioni con musicisti di ambito blues e rock, nel 2021 è salito alla ribalta mondiale per essere stato scelto come sostituto di Charlie Watts nei Rolling Stones per il tour 2021 e quello 2022. Un grande onore, ma piuttosto scontato, visto che lo stesso Jordan aveva già preso il posto del compianto batterista inglese come turnista quando quest’ultimo aveva avuto problemi di salute.

La vita privata di Steve Jordan: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Steve non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che è sposato con Meegan Voss. Non sappiamo se abbia figli.

Sai che…

– Steve è uno dei turnisti più amati al mondo. Ha suonato, oltre che con i Blues Brothers, anche con Neil Young in un album del 1986, con Keith Richards in tre dei suoi album da solista, con Robben Ford, John Mayall, Buddy Guy e anche con il Boss, Bruce Springsteen, nell’album Devils & Dust del 2005. Ma in tour ha suonato anche con Eric Clapton.

– Cosa c’entra Steve Jordan con Cesare Cremonini? Ebbene, il grande batterista ha suonato con il cantautore felsineo, firmando la batteria di uno dei suoi ultimi singoli, La ragazza del futuro.

– Su Instagram Steve Jordan ha un account in collaborazione con la moglie.

