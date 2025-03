Chi è Simona Zanini, la cantante italoamericana simbolo dell’Italo Disco

Simona Zanini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Comanchero, protagonista a Le Ragazze.

Origini italiane, nazionalità americana, una voce fuori dal comune. Simona Zanini è sicuramente una delle cantanti simbolo dell’epoca d’oro dell’Italo Disco (il genere che ha reso famosa anche Sabrina Salerno), quell’epopea che ha segnato gli anni Ottanta in Italia e nel mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Simona Zanini: biografia e carriera

Simona Zanini è nata ad Ashland, nel Kentucky, il 28 giugno 1961 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina, cresce in una famiglia di origine italiana, e proprio in Italia si trasferisce, con i genitori, durante gli anni Settanta.

Microfono – notiziemusica.it

Dotata di un talento naturale, nel 1980 viene scoperata dai fratelli La Bionda e grazie alla sua voce firma un contratto con la CBS come cantante del gruppo Oldaxe Band, con cui pubblica il singolo Charter.

La svolta della sua carriera arriva però tre anni dopo, quando incontra Aldo Martinelli, musicista e produttore alla ricerca di una cantante madrelingua inglese che potesse aiutarlo nei suoi progetti dance music.

I due cominciano così a collaborare e lanciano il singolo Feel the Drive, sotto il nome d’arte di Doctor’s Cat. L’inizio è incoraggiante e li porta a sfornare una serie di successi dance music che permette ai due di raggiungere i vertici delle classifiche e di consacrarsi come una delle realtà più solide nell’ambito dell’Italo Disco, grazie anche a brani come la hit mondiale Comanchero.

Grazie anche a questi successi, Simona viene avvicinata da altri produttori e collabora negli stessi anni anche con Radiorama, Tony Carrasco e Marco Tansini. Con la fine degli anni Ottanta anche il successo del suo genere musicale finisce però per decadere, e la cantante è costretta a cambiare professione.

Passa dal palco al dietro le quinte, lavorando come produttore musicale, importatrice di dischi e soprattutto insegnante e vocal coach, tornando solo di tanto in tanto a far sentire la sua voce.

Cosa fa oggi Simona Zanini

A distanza di tanti anni dall’apice del suo successo, Simona è tornata negli ultimi anni a esibirsi su importanti palcoscenici, sfruttando le operazioni di revival anni Ottanta che sono state create dagli anni Duemila in poi. Nel 2025 è apparsa anche come ospite a Le Ragazze, il programma di Francesca Fialdini, per raccontare al pubblico la sua incredibile storia.

La vita privata di Simona Zanini: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che negli anni Duemila è tornata a collaborare con Martinelli sul palco, e nel 2010 tra loro, dopo quasi trent’anni di amicizia, è scoppiato anche l’amore.

Sai che…

– I Doctor’s Cat si facevano conoscere anche come Martinelli, Topo & Roby e Moon Ray.

– Aveva un gatto di cui era innamorata, ma che è scomparso nel 2024.

– Non sappiamo dove abiti attualmente.

– Sui suoi guadagni e il suo patrimonio non abbiamo alcun tipo di informazione.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Simona Zanini, ecco una playlist dei Doctor’s Cat presente su Spotify: