Chi è Olivia Rodrigo, la stella del pop che ha superato Ariana Grande

Olivia Rodrigo è sulla bocca di tutti. Dopo aver visto sbocciare definitivamente la sua storia musicale nell’anno del Covid, la giovane stella della musica americana ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie ad High School Musical, superando nei numeri anche una superstar come Ariana Grande. Ed è diventata a sua volta una grande stella. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Olivia Rodrigo: le origini, la biografia e la carriera

Olivia Isabel Rodrigo è nata a Murrieta, in California, il 20 febbraio 2003 sotto il segno dei Pesci. Di origini filippine, ha iniziato a recitare da bambina in alcuni spettacoli teatrali organizzati alle elementari e in seguito alle medie. Nel 2016 si è trasferita a Los Angeles e ha ottenuto la parte che le cambia la vita: il ruolo di Paige Olvera nella serie Disney Bizaardvark.

Il successo è importante fin dalle prime puntate, e nel 2019 la Disney sceglie di promuoverla, portandola nei panni di Nini Salazar-Roberts nella serie High School Musical: The Musical, in onda su Disney Plus. Forte di questo exploit, nel 2020 firma un contratto per la Universal Music e scrive due canzoni per la colonna sonora della serie: All I Want e Just for a Moment, quest’ultima insieme al collega Joshua Bassett.

A farla esplodere in maniera definitiva nel mondo della musica è però il brano Drivers License, pubblicato l’8 gennaio 2021. Un brano diventato rapidamente virale, capace di prendersi il 1° posto di tutte le classifiche mondiali delle principali piattaforme, totalizzando in un solo giorno più stream di qualunque altra donna negli Stati Uniti, compresa la diva degli anni Duemiladieci, Ariana Grande. E per qualcuno Olivia potrebbe diventare presto la sua erede…

Cosa fa oggi Olivia Rodrigo?

Dopo il successo del primo album, nel 2023 ha pubblicato il secondo lavoro, Guts, apprezzatissimo da pubblico e critica. Un lavoro in studio capace di debuttare al primo posto della Billboard 200 e di monopolizzare la Billboard Hot 100, facendo successivamente incetta di nomination ai Grammy.

Olivia Rodrigo: la discografia in studio

2021 – Sour

2023 – Guts

La vita privata di Olivia Rodrigo: chi è il fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno troppi dettagli. Il fidanzato di Olivia Rodrigo al momento sembrerebbe essere… nessuno. Se in passato ha avuto una relazione con l’attore Ethan Wacker, negli ultimi tempi Olivia è parsa molto vicina a Joshua Bassett, ma tra i due al momento non sembrerebbe esserci alcuna storia.

Solo sul finire del 2023 sembrerebbe invece aver confermato un’altra storia d’amore capace di riempire le pagine dei giornali, quella con l’attore Louis Partridge.

Sai che…

– La sua prima esperienza professionale è stata la partecipazione al film An American Girl: Grace Stirs Up Success.

– Dove vive Olivia Rodrigo? Per motivi di lavoro si è trasferita a Los Angeles.

– In pochi anni con i suoi guadagni è riuscita a mettere insieme un patrimonio invidiabile.

– Non ha origini italiane.

– Suona il pianoforte.

– Su Instagram Olivia Rodrigo ha un account ufficiale da milioni di follower. Numeri simili sul suo account TikTok.

