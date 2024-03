Chi è Nutsa Buzaladze, la georgiana passata da American Idol all’Eurovision

Nutsa Buzaladze: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante georgiana protagonista dell’Eurovision.

Dal palco, prestigioso, di American Idol, a quello altrettanto importante dell’Eurovision Song Contest. L’ascesa della cantante georgiana Nutsa Buzaladze è evidente e sta stupendo tutti i suoi fan, non solo a Tblisi. Un’artista di grande talento pronta a sfruttare la vetrina eurovisiva per cercare di diventare una popstar di livello internazionale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nutsa Buzaladze: biografia e carriera

Nutsa Buzaladze è nata a Tblisi il 28 gennaio 1997 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuta nella capitale georgiana con una grandissima passione per la musica, muove i primi passi da giovanissima prendendo lezioni di pianoforte ed entrando in alcuni gruppi musicali.

La prima grande occasione della sua carriera arriva nel 2011, quando prende parte alla seconda edizione del talent Georgia’s Got Talent, ottenendo un discreto successo. Disposta a tutto per riuscire ad arrivare ai vertici del mondo della musica, ha rappresentato la Georgia in alcuni festival internazionali, per poi tornare a percorrere la strada dei talent.

Nel 2017 ha fatto il suo debutto con il brano White Horses Run, arrivando al secondo posto nel concorso Evroviizis erovnul konkurss, quello utilizzato per scegliere il rappresentante della Georgia all’Eurovision. Due anni dopo ha quindi fatto il proprio debutto con l’album Nutsa22.

Apprezzata anche in Russia, tra il 2020 e il 2021 ha partecipato alla versione moscovita di All Together Now. Senza porsi alcun limite, nel 2023 ha invece scelto di volare Oltreoceano per cercare la definitiva esplosione internazionale, e ha preso parte alla ventunesima edizione di American Idol, arrivando tra i primi dodici cantanti.

Il 12 gennaio 2024, l’emittente georgiana GPB l’ha selezionata internamente come rappresentante nazionale per l’Eurovision Song Contest 2024, a Malmö.[5]

Cosa fa oggi Nutsa Buzaladze?

Apprezzatissima in Georgia e anche in altri paesi limitrofi, Nutsa non ha rinunciato al sogno di approdare all’Eurovision, e nel 2024 è stata scelta internamente dall’emittente GPB per rappresentare la Georgia a Malmö con il brano Firefighter.

La vita privata di Nutsa Buzaladze: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se Nutsa sia fidanzata o meno, ma sicuramente ama viaggiare e godersi la vita, come testimoniato dalle sue tante immagini pubblicate sui social.

Sai che…

– Nel 2020 si è esibita anche all’Expo di Dubai.

– Dove vive Nutsa Buzaladze? Per cercare il successo nella sua carriera ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, in particolare a Miami.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nutza Buzaladze ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nutsa Buzaladze, ecco una playlist presente su Spotify:

