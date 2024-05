Chi è Nico Cutugno, il figlio di Toto Cutugno

Nico Cutugno: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul figlio del grande e indimenticabile cantautore Toto.

Tra l’eredità lasciata dal grande Toto Cutugno, uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, c’è anche un figlio. L’unico avuto nella sua vita, frutto di una relazione extraconiugale. Il suo nome è Nico Cutugno, e dopo la scomparsa del famoso padre si è fatto conoscere anche in diverse apparizioni televisive. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nico Cutugno: biografia e carriera

Nato il 16 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario, Nicolò Cotugno è sempre stato descritto dal padre come uno dei “tanti bravi ragazzi italiani” su cui il nostro paese dovrebbe puntare. Piuttosto riservato, non possiede un profilo social, almeno con il suo vero nome. Di lui si conoscono alcune informazioni biografiche solo grazie al padre.

Toto Cutugno

Dopo essere stato riconosciuto dal padre, ha stretto con lui un legame fortissimo. Non a caso, nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, Toto ha cercato di non fargli mancare nulla, ed è sempre stato presente nei momenti più importanti della sua vita, come testimoniato anche da tante foto pubblicate sul suo account social negli anni passati.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stato lo stesso Toto nel 2019 a parlare di Nico: “Gli ho sempre insegnato a essere leale, a vivere senza mancare di rispetto a nessuno. E lui mi ha insegnato a essere sincero“.

Non conosciamo altre informazioni su Nico, che non sembra voler cercare a tutti i costi la fama, ma che continua a essere legatissimo al padre anche ora che non c’è più.

La vita privata di Nico Cutugno: chi è la fidanzata

Estremamente riservato, non sappiamo se Nico sia fidanzato o meno, né se abbia addirittura dei figli.

Sai che…

– Ha conseguito una laurea in Economia.

– Chi è la madre del figlio di Toto Cutugno? Si tratta di una donna di nome Cristina, con cui il cantautore ha avuto una relazione extraconiugale negli anni Ottanta. Dopo averla scoperta, la signora Carla Cutugno, moglie dell’artista di L’italiano, scelse di rispettarlo e lo convinse anzi a riconoscere il figlio. Un gesto per cui Toto le è sempre stato grato.

– Dove vive Nico Cutugno? Da qualche anno dovrebbe essersi trasferito a Milano.

– Su Instagram Nico Cotugno non sembra avere alcun account, almeno con il suo nome reale.