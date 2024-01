Chi è Michelangelo, il producer che collabora con Blanco e altri big della musica italiana

Michelangelo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer che ha lanciato verso il successo Blanco, rivelazione di Sanremo.

La Blanco-mania ha conquistato negli ultimi anni il Festival di Sanremo e la musica italiana. E il segreto non sta solo nella sua voce e nella capacità di dare voce a una generazione troppo a lungo silenziosa. Alle sue spalle c’è infatti anche un produttore che si sta dimostrando un genio della musica. Non a caso il suo nome è Michelangelo, non proprio un nome qualunque. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Michelangelo: biografia e carriera

Michele Zocca, questo il vero nome di Michelangelo, è un autore e produttore classe 1994, appassionato di musica fin da bambino. La sua carriera inizia da giovanissimo, ma esplode solo nel 2021, quando la sua collaborazione con il cantante Blanco lo porta ad arrivare al successo nazionale, e non solo.

Blanco

I due iniziano a lavorare insieme nel 2019, e da quel momento diventano praticamente inseparabili. Il loro feeling musicale si trasforma presto in una profonda amicizia, suggellata dai successi che nel 2021 portano Blanco in cima alle classifiche italiane, grazie all’album Blu celeste prodotto proprio da Michelangelo. Un artista che, come il suo omonimo, è in grado di trasformare in arte praticamente qualunque cosa.

Anche per la sua avventura a Sanremo con Mahmood ovviamente Blanco non ha voluto farsi mancare l’aiuto di Michele, che lo ha accompagnato anche sul palco suonando il pianoforte. Un supporto fondamentale per arrivare alla vittoria con il brano Brividi che ha ben figurato anche sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022.

Cosa fa oggi Michelangelo?

Nonostante continui a essere uno dei grandi segreti del successo di Blanco, ha cominciato negli ultimi anni a lavorare anche con altri grandi nomi della nostra musica. Nel 2024 parteciperà ad esempio al Festival di Sanremo in qualità di co-autore delle musiche di Casa mia di Ghali e di I p’ me tu p’ te di Geolier.

La vita privata di Michelangelo: moglie e figli

Michelangelo, nonostante la giovane età, è già sposato e ha una figlia. La moglie è la splendida fashion designer Cecilia Molardi. La bambina si chiama invece Margherita, ed è nata nel 2021.

Sai che…

– Michelangelo è un ragazzo nato per la musica, e non si limita certo alla produzione: suona anche tanti strumenti, dal pianoforte alla chitarra, dal basso alla batteria.

– Su Instagram Michelangelo ha un account da centinaia di migliaia di follower.

