Tutto su Matthew Bellamy, il leader dei Muse

Scopriamo insieme tutto su Matthew Bellamy dei Muse: la carriera, la vita privata, la fidanzata italiana e alcune curiosità.

I Muse sono una delle formazioni rock più importanti degli anni Duemila. Trascinato dal leader Matthew Bellamy, il terzetto inglese ha firmato alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi vent’anni: da Time Is Running Out a Hysteria, da Starlight a Resistance.

Dotato di uno stile vocale inconfondibile, con un utilizzo intensivo del falsetto, Bellamy è apprezzato non solo come cantante, ma anche come chitarrista. Nel 2009 è stato addirittura nominato dalla rivista Total Guitar come chitarrista del decennio. Scopriamo qualche curiosità sulla sua invidiabile carriera e la sua vita privata.

Chi è Matthew Bellamy: biografia e carriera

Nato a Cambridge il 9 giugno 1978 sotto il segno dei Gemelli, Matthew James Bellamy ha iniziato la sua carriera nei Rocket Baby Dolls. Durante una competizione del 1994 per gruppi locali, generalmente pop, Matt si presenta in scena con un trucco pesante e un atteggiamento violento, distruggendo addirittura il palco. Questo comportamento incredibilmente convince la giuria, che decide di premiare il suo gruppo.

Matt Bellamy dei Muse

Pochi anni dopo, i tre amici decidono di cambiare il nome del gruppo in Muse. A permettere alla band di spiccare il volo è il produttore Dennis Smith, che rimane folgorato da una loro esibizione nel 1995. L’album del debutto arriva nel 1999: si intitola Showbiz, e proietta subito il terzetto verso le vette delle classifiche mondiali, partendo soprattutto dal Regno Unito.

Da lì in avanti i successi si sprecano: i Muse pubblicano altri sette album ottenendo sempre un riscontro di pubblico straordinario, e permettono a Bellamy di consacrarsi come uno dei migliori più grandi frontman della storia del rock.

Cosa fa oggi Matt Bellamy?

Oltre alle attività con la band, negli ultimi anni Bellamy ha deciso di crearsi anche un percorso da solista, ad esempio componendo il tema orchestrale per i titoli di coda del film del 2009 The International. Ha composto quindi un brano anche per la colonna sonora della serie televisiva Il Trono di Spade, per poi debuttare nel 2020 con il singolo Tomorrow’s World scritto durante la pandemia.

Nel 2024 ha quindi annunciato di aver creato la colonna sonora per l’audiolibro del romanzo 1984 di George Orwell, letto e recitato dagli attori Andrew Garfield e Tom Hardy.

Matt Bellamy: la discografia in studio da solista

2021 – Cryosleep

La vita privata di Matthew Bellamy: mogli e figli

Il legame di Matt Bellamy con l’Italia è stato rafforzato dal fatto che per dieci anni è stato fidanzato con la psicologa Gaia Polloni. Con la diva americana Kate Hudson, Matthew Bellamy ha invece avuto un figlio: Bingham ‘Bing’ Hawb Bellamy. La relazione tra il cantante e la nota attrice americana si è però interrotto nel dicembre del 2014.

L’attuale fidanzata di Matthew Bellamy è la modella americana Elle Evans, con cui il frontman dei Muse si accompagna dal febbraio del 2015. I due si sono sposati il 10 agosto 2019 e hanno dato al mondo la sua seconda figlia, Lovella Dawn, nata il 7 giugno 2020.

Sai che…

– I genitori di Matt non sono inglesi. La madre è originaria di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, mentre il padre è scozzese. A trasmettere la passione per la musica al cantante dei Muse è stato proprio il padre, chitarrista del gruppo The Tornados negli anni Sessanta.

– Dove abita il cantante dei Muse? Per lungo tempo ha vissuto sul lago di Como, soprattutto quando era fidanzato con l’italiana Gaia Polloni. Ancora legato al nostro paese, è tornato però in anni recenti nella sua Inghilterra.

– Matthew Bellamy è alto 1 metro e 70.

– Matthew Bellamy su Instagram ha un account ufficiale.

– Matt non è solo uno straordinario cantante e chitarrista, ma anche un ottimo pianista e tastierista.

– Spesso l’artista ha fatto discutere per le sue idee politiche: secondo Bellamy, infatti, il sistema politico mondiale sarebbe influenzato da alcune lobby.

– Non conosciamo i guadagni del frontman dei Muse, ma sappiamo che fino a pochi anni fa aveva un patrimonio netto di circa 275 milioni di dollari, grazie anche ad alcuni intelligenti investimenti.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Matthew Bellamy, ecco una playlist presente su Spotify:

