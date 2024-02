Chi è Mario Rosini, secondo classificato a Sanremo e protagonista a The Voice Senior

Mario Rosini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista a Sanremo e The Voice Senior.

Tra i talent show più amati dagli italiani, The Voice Senior negli ultimi anni ha avuto un merito inequivocabile: quello di far riscoprire al pubblico alcuni talenti che, per varie ragioni, nel corso del tempo si erano perduti per strada. In passato ha trovato spazio in questo programma, ad esempio, Giulio Todrani, padre di Giorgia. Nel 2024 ha invece conquistato nuova fama un cantautore che in passato è stato anche protagonista a Sanremo: Mario Rosini. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mario Rosini: biografia e carriera

Mario Rosini è nato il 6 novembre 1963 sotto il segno dello Scorpione a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Appassionato di musica fin da bambino, partecipa giovanissimo a diverse manifestazioni canore pugliesi, inizialmente come membro del Duo Rosini con il fratello Gianni. In particolare i due si fanno apprezzare nel 1976, vincendo il Cantapuglia, e partecipano nel 1980 al Cantagiro.

Contemporaneamente studia al Conservatorio Piccinni di Bari, prima di tentare la strada da solista facendo i bagagli e trasferendosi negli anni Ottanta in quella che in quel momento è la città più viva per quanto riguarda l’industria musicale, Milano.

Grazie a questo trasferimento ha l’opportunità di suonare con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Rossana Casale, Mick Goodrick, Phil Palmer, Gino Vannelli, Pino Daniele e molti altri.

La grande occasione della sua vita arriva però solo qualche anno dopo. Ottenuto un contratto con la casa discografica Cafè Concerto, nel 2004 prende parte tra i Big del Festival di Sanremo, in un’edizione boicottata dalle grandi etichette discografiche. La vetrina televisiva gli permette di farsi apprezzare con il brano Sei la mia vita, che gli vale il secondo posto alle spalle di Marco Masini:

Dopo questa grande esperienza continua la sua carriera con altri ruoli, fondando ad esempio il Duni Jazz Choir e ottenendo una cattedra come docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni.

Cosa fa oggi Mario Rosini?

Ma che fine ha fatto Mario Rosini? Sempre impegnato nel mondo della musica, ha avuto l’occasione di farsi apprezzare nuovamente dal grande pubblico nella quarta edizione di The Voice Senior nel 2024, entrando nel team guidato da Arisa.

Mario Rosini: la discografia in studio

1989 – Nuovo Repertorio Editoriale

1990 – Magamusica

1992 – Mediterraneo centrale

1993 – Aura sonora

2005 – Cercando te

2006 – Be My Love

2008 – Volare in alto

2009 – All By Myself

2012 – Merdies Madrigale

2022 – Wavin’ Time

La vita privata di Mario Rosini: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Rosini, visto che sui social preferisce condividere solo esperienze riguardanti la sua carriera.

Sai che…

– Mario Rosini nel 2020 ha partecipato a X Factor Romania, ottenendo un grande successo.

– Ha inciso un album di musica sacra con il Rinnovamento nello Spirito Santo.

– Negli anni Ottanta ha suonato in tour con Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, ma anche Tosca e Irene Grandi.

– Dove vive Mario Rosini? Non sappiamo se sia rimasto a Milano o sia tornato in Puglia.

– Il primo strumento che lo ha fatto innamorare è il pianoforte.

– Il padre era un operaio.

– Ha lavorato nel piano bar di alcuni night club.

– Su Instagram Mario Rosini ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mario Rosini, ecco una playlist presente su Spotify:

