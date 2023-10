Larry Mullen: la carriera, la vita privata e le curiosità sul batterista e compositore degli U2, una delle più grandi band rock di sempre.

A rendere unico il sound degli U2 è una serie di elementi. Tra questi, l’inconfondibile drumming di Larry Mullen. Non una ‘macchina da guerra’, come altri grandi batteristi della storia del rock, ma un artista che ha saputo creare con originalità e fantasia dei groove semplici ma sempre musicalmente all’avanguardia. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario artista.

Chi è Larry Mullen: biografia e carriera

Lawrence Mullen Jr. è nato a Dublino, Irlanda, il 31 ottobre 1961 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto con i genitori e le sorelle Cecilia e Mary ad Artane, sobborgo della capitale irlandese, ha iniziato ad appassionarsi di musica fin da bambino.

A farlo avvicinare al mondo della musica è soprattutto la passione per Elvis Presley. Ma sono i genitori a spingerlo a imparare a suonare, imponendogli di prendere lezioni di pianoforte a otto anni. Tuttavia, Larry preferisce al piano gli strumenti a percussione, e così nel 1970 riceve dalla sorella Cecilia la sua prima batteria. Dopo aver preso qualche lezione, inizia a suonare il tamburo nella Artane Boys Band. Un’esperienza questa che diventa fondamentale per la formazione del suo stile ‘marziale’.

Il 20 settembre 1976 mette nella bacheca della Mount Comprehensive School di Dublino un volantino per cercare dei compagni di band. Rispondono al suo annuncio due ragazzi piuttosto talentuosi: Paul Hewson e Dave Evans, dopo qualche anno conosciuti come Bono e The Edge. Nasce così la leggendaria carriera degli U2, la band irlandese più famosa di sempre. Questa la loro With or Without You:

La vita privata di Larry Mullen: moglie e figli

Larry Mullen abita con la compagna Ann Acheson ormai da tantissimi anni. I due erano compagni ai tempi del liceo e sono sempre rimasti insieme, senza però mai sposarsi. Dalla loro unione sono nati i figli Aaron Elvis (il 4 ottobre 1995), Ava (il 23 dicembre 1998) ed Ezra (l’8 febbraio 2001).

Sai che…

– Larry Mullen è alto 1 metro e 70.

– Ha dovuto soffrire durante l’infanzia e l’adolescenza per la morte della sorella minore Mary a soli sei anni e per la perdita della madre, rimasta uccisa nel 1978.

– Ama le Harley Davidson.

– È un tifoso della Nazionale irlandese di calcio.

– Non conosciamo il patrimonio di Larry Mullen jr., che però ha guadagnato sicuramente moltissimo, essendo gli U2 una delle band più pagate della storia.

– Ha recitato nel film Man on the Train di Mary McGuckian del 2011.

– Nel corso della sua carriera, Larry ha suonato con numerosi altri grandi artisti, tra cui Emmylou Harris, B.B. King e Alice Cooper.

– Su Instagram Larry Mullen non ha ancora un account ufficiale.

Di seguito Sunday Bloody Sunday, una delle canzoni degli U2 in cui lo stile di Larry Mullen è più evidente:

