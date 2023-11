Jacopo Ettorre: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su uno degli autori più apprezzati della musica pop italiana.

Tra le menti musicali che negli ultimi anni hanno trasformato la musica pop in Italia, anche regalando le proprie creazioni a personaggi più conosciuti come Benji e Fede, o Annalisa ed Elodie, c’è anche Jacopo Ettorre.

Autore e cantautore di grande talento, Jacopo ha posto la sua firma tra tante canzoni diventate successi radiofonici e sulle piattaforme streaming, e ha partecipato più volte anche a Sanremo, sempre come autore. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jacopo Ettorre: biografia e carriera

Classe 1990, Jacopo Ettorre è nato a Forlì. Appassionato di musica fin da bambino, nella sua infanzia ha ricordi che si dividono tra le sette note e i motori. Cresciuto ascoltando il meglio della musica pop italiana, dagli 883 ai Lunapop, passando per grandi del passato come Rino Gaetano, durante l’adolescenza si è avvicinato anche al mondo della dance, prima di cominciare a scrivere canzoni di suo pugno.

Cuffie sulla tastiera

La prima svolta della sua carriera è arrivata con la firma per Sony Music Publishing nel 2017, la sua prima esperienza in una major, poi bissata nel 2021 con il passaggio alla Universal. Nel frattempo ha potuto collezionare nella sua carriera diversi dischi d’oro e di platino, grazie a collaborazioni importanti con artisti del calibro di Madame, Ghali, star del pop come Elodie e Annalisa.

Tra le sue hit di maggior successo vanno ricordate Dove e quando di Benji e Fede, Pare di Ghali e Madame, Tribale di Elodie e diverse canzoni che hanno partecipato a Sanremo negli ultimi anni, tra cui No grazie di Junior Cally.

Come cantautore ha portato avanti, invece, negli ultimi anni, la sua carriera con il nome d’arte di Jacopo Et, finora non riuscendo però a raggiungere il meritato successo. Di seguito il video di La vecchia guardia, in duetto con Jake La Furia:

La vita privata di Jacopo Ettorre: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Jacopo e non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single.

Sai che…

– Da bambino aggiustava motorini insieme al suo amico Carlo. Ha sempre avuto infatti anche una grande passione per il mondo dei motori.

– Ha studiato a Londra in Erasmus e ha lavorato in uno studio legale.

– Non sappiamo dove abiti Jacopo né a quanto ammontino i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Jacopo Ettorre ha un account ufficiale da diverse migliaia di follwer. Su TikTok non ha invece un profilo altrettanto seguito.

