Chi è Isaak, il cantante tedesco protagonista all’Eurovision 2024

Isaak: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante tedesco protagonista all’Eurovision Song Contest 2024.

Se nel 2023 la Germania aveva scelto di farsi rappresentare all’Eurovision da una band metal, i Lord of the Lost, nel 2024 hanno scelto di puntare nuovamente sul pop, e in particolare sul talento di Isaak. Un cantante attivo dal 2020 e pronto a sorprendere anche i più scettici sul palco dell’Eurofestival. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Isaak: biografia e carriera

Isaak Guderian, questo il nome completo di Isaak, è nato a Minden, città della Renania, il 31 gennaio 1995 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuto a Porta Westfalica, si è stabilito con la famiglia a Espelkamp, coltivando durante l’adolescenza la passione per la musica.

La sua carriera è iniziata dal basso, come artista di strada. Durante la sua vita di busker si è fatto però fin da subito accompagnare da una band di supporto. Per farsi conoscere da un pubblico più ampio, nel 2011 ha tentato la strada di un talent, scegliendo in particolare la versione tedesca di X Factor.

All’interno dello show ha presentato, nella fase delle audizioni, un classico come Wonderwall degli Oasis, ottenendo il plauso dei giudici ed entrando nella squadra del rapper tedesco Das Bo. La sua avventura non lo ha portato però alla vittoria finale. Il trionfo è stato comunque solo posticipato. Nel 2021, dopo aver pubblicato alcuni singoli da artista indipendente, ha infatti vinto il reality Show Your Talent.

Cosa fa oggi Isaak?

L’occasione di rilancio definitiva è arrivata nel 2024. Il cantautore è stato annunciato tra i nove partecipanti di Das deutsche finale, lo show per decidere il rappresentante tedesco all’Eurovision. A sorpresa, è riuscito a conquistare la vittoria grazie ai voti della giuria internazionale e del televoto, conquistando un biglietto per Malmö.

La vita privata di Isaak: moglie e figli

Isaak non è sposato e non ha figli. Non sappiamo però se sia fidanzato o se sia invece single in questo momento.

Sai che…

– Quali sono le origini di Isaak? Il cantante tedesco ha origini islandesi da parte di madre.

– Dove abita Isaak? Non sappiamo se abbia scelto di stabilirsi in una città tedesca più grande rispetto a quella in cui è cresciuto.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Isaak ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Isaak, ecco una playlist presente su Spotify:

