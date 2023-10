Gary Kemp: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul musicista degli Spandau Ballet.

Gary Kemp è stato uno dei geni musicali degli anni Ottanta. Un artista capace di scrivere alcuni dei brani che hanno maggiormente segnato il decennio più controverso della storia della musica, canzoni che ancora oggi vengono trasmesse con una certa regolarità. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gary Kemp: biografia e carriera

Gary James Kemp è nato a Londra il 16 ottobre 1959 sotto il segno della Bilancia. Artista nell’anima, si è mostrato fin da ragazzo attratto dal mondo della musica ma anche da quello del cinema.

Concerto

La sua prima esperienza in un gruppo è quella nei Makers, formazione messa su nel 1978 con il fratello Martin. Partendo da questo gruppo, i ragazzi hanno cambiato nome scegliendo Spandau Ballet. Negli anni Ottanta la loro musica melodica ma eclettica gli permette di diventare i leader della new wave britannica, in particolare della romantic wave.

All’interno della band, l’importanza di Gary è fondamentale: diventa infatti non solo il chitarrista principale, ma anche l’autore di quasi tutti i loro successi, tra cui la celebre True:

Terminati gli anni Ottanta, il gruppo decide però di sciogliersi, per poi tornare solo nel pieno degli anni Duemila per una reunion nostalgica ma molto apprezzata dai fan.

Cosa fa Gary Kemp oggi? Dal 2018 è uno dei componenti dei Nick Mason’s Saucerful of Secrets, il gruppo fondato da Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, che ripropone la musica dei primi storici album della band, da The Piper at the Gates of Dawn fino a Obscured by Clouds. Nel 2021 è tornato a lavorare su un progetto tutto suo, e ha lanciato il suo secondo solista con l’album Insolo, a venticinque anni dal suo debutto senza il supporto della storica band.

Di seguito il video di Gold degli Spandau Ballet:

Gary Kemp: la discografia da solista in studio

1995 – Little Bruises

2021 – Insolo

La vita privata di Gary Kemp: moglie e figli

La prima moglie di Gary è stata l’attrice Sadie Frost. I due si sono sposati nel 1988 e si sono lasciati nel 1997. Dalla loro unione è nato il primo figlio del musicista, Finlay Munro, il 20 settembre 1990. Nel 2003 Gary si è risposato con Lauren Barber, madre di altri suoi tre figli: Rex, Milo Wolf e Kit.

Sai che…

– Gary Kemp è alto 1 metro e 82.

– Ha debuttato nel mondo del cinema nel 1972 nel film Hide & Seek.

– Non conosciamo il patrimonio dell’artista britannico.

– Gary ha recitato anche nel celebre film Guardia del corpo del 1992, con Kevin Costner e Whitney Houston.

– Su Instagram Gary Kemp ha un account ufficiale da migliaia follower.

Di seguito il video di Through the Barricades, un’altra delle canzoni di Gary Kemp per gli Spandau Ballet:

