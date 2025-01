Chi era Fausto Cogliati, storico produttore dei successi di Eros Ramazzotti, Fedez e molti altri

Fausto Cogliati: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul noto produttore di Eros Ramazzotti e Fedez.

Il 2025 si è aperto con un lutto doloroso per la musica italiana. All’età di 66 anni è scomparso il 14 gennaio Fausto Cogliati, produttore e autore di grandi successi di artisti come Eros Ramazzotti, J-AZ e Fedez. Un nome importante che lascia un vuoto enorme nel cuore di chi lo ha conosciuto. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Fausto Cogliati: biografia e carriera

Nato a Milano nel 1959, Fausto Cogliati si era appassionato alla musica fin da ragazzo. Aveva cominciato la sua carriera come chitarrista nei Lijao, band prodotta da un nome importante come Alberto Salerno. Solo in un secondo momento decise di trasformarsi da artista a produttore, trasformando completamente questa figura.

Alberto Salerno

Grazie alla guida di Franco Godi lavorò nel mondo delle pubblicità e imparò a sintetizzare le idee musicali, riuscendo successivamente a sfruttare questa esperienza anche nelle sue produzioni. A dargli la possibilità di mettere in mostra il suo talento furono per primi gli Articolo 31.

Con il gruppo di J-Ax Fausto ebbe modo di creare gli storici primi album, compreso Messa di Vespiri, trascinato dal brano Maria Maria. Ma Fausto negli stessi anni si legò anche a Eros Ramazzotti, lavorando a lungo negli studi di registrazione del cantautore romano, prima di ‘mettersi in proprio’.

Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

In anni più recenti produsse successi del calibro di Cigno nero di Fedez, e con il rapper milanese lavorò in dischi come Sig. Brainwash e Pop-hoolista, tra i suoi primi grandi successi a livello commerciale.

Attivissimo nel mondo della musica, non aveva mai smesso di mettersi in gioco. Solo pochi mesi prima di morire aveva ad esempio prodotto l’album Etnea di Marcella Bella.

Anche in sede live si spese per tutta la sua carriera, collaborando con nomi di primissimo piano come Elodie, Tommaso Paradiso e Ultimo, ma anche artisti più giovani come Naska, lanciato negli ultimi anni grazie alla collaborazione con Vivo Concerti.

Fausto Cogliati: la morte

A confermare la notizia della scomparsa di Fausto sono stati i big della musica italiana, tra cui Eros Ramazzotti, che in una story su Instagram il 14 gennaio 2025 ha scritto: “Fratello, ti voglio bene, già mi manchi“. Non sono note le cause del decesso.

La vita privata di Fausto Cogliati: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Fausto Cogliati e non sappiamo se fosse sposato e avesse dei figli. Quel che è certo è che nel corso della sua vita è riuscito a farsi amare da tutti gli artisti con cui ha lavorato.

Sai che…

– Grazie alla sua esperienza fu protagonista anche a X Factor, lavorando come produttore dall’edizione otto all’edizione dodici e lanciando talenti come Lorenzo Fragola, Gaia e Roshelle.

– Curò a lungo anche le musiche delle sfilate di Giorgio Armani.

– Non sappiamo se Fausto Cogliati sia morto per una malattia.

– Su Instagram Fausto Cogliati aveva un account da migliaia di follower.