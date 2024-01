Quello che non sai su Fabio Concato, il cantautore con il jazz nel sangue

Fabio Concato: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore milanese di Fiore di maggio e Rosalina.

Uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana degli anni Ottanta è stato senza dubbio Fabio Concato. Delicato, intimista, personale, ha saputo raccontare la quotidianità con un’eleganza che ha pochi eguali, rendendola in questo modo universale. Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera e la sua vita privata attraverso alcune curiosità.

Chi è Fabio Concato: biografia e carriera

Fabio Bruno Ernani Piccalunga è nato a Milano il 31 maggio 1953 sotto il segno dei Gemelli. Figlio di Luigi Piccalunga, apprezzato chitarrista jazz, Fabio cresce con la musica nel sangue.

Fabio Concato

Verso la metà degli anni Settanta si getta nella mischia del Derby di Milano, un noto locale della città meneghina. La sua prima infatuazione, più che per la musica ‘seria’, è per il cabaret, ma i suoi album iniziali non trovano un riscontro particolare.

Tutto cambia quando, nel 1982, pubblica l’album Fabio Concato, che contiene una delle sue canzoni più famose: Domenica bestiale.

Forte di questo primo successo, lancia un nuovo album omonimo due anni più tardi, e riesce a imporsi nella scena degli anni Ottanta come un cantautore dell’intimità, un artista che racconta storie quotidiane tra speranza e nostalgia, senza nascondere un velo di malinconia e tanta tenerezza.

In questo secondo album a suo nome sono contenuti molti dei suoi brani di maggior successo, come Fiore di maggio, Ti ricordo ancora e Rosalina.

Il successo prosegue ancora negli anni successivi, specialmente con l’album Senza avvisare del 1986. Durante il decennio successivo continua a incidere brani di ottima fattura, ma si vede sostituire sulla scena cantautorale da artisti della nuova generazione. Un ritorno di fama arriva nei primi anni del nuovo secolo, complice le sue partecipazioni a Sanremo, nel 2001 con Ciao Ninin e nel 2007 con Oltre il giardino. Ma ormai la sua carriera è rivolta più a un pubblico di nicchia.

Cosa fa oggi Fabio Concato?

Continua a esibirsi e a suonare, ovviamente. Nel 2016 ha inciso un album notevole, Non smetto di ascoltarti, con forti richiami jazz, in collaborazione con il trombettista Fabrizio Bosso. Tutto fa credere che anche nei prossimi anni possa continuare a regalarci grande musica, senza l’assillo delle classifiche.

Lo dimostra il successo avuto durante la pandemia da Covid per il singolo L’umarell, che ha sdoganato questo termine settentrionale a livello nazionale. Nello stesso anno ha ricevuto l’Ambrogino d’oro per aver devoluto in beneficenza i proventi del suo brano. Nel 2022 ha poi ottenuto un grandissimo riconoscimento vincendo il Premio Tenco per il contributo significativo dato alla canzone d’autore.

Fabio Concato: la discografia in studio

1977 – Storie di sempre

1978 – Svendita totale

1979 – Zio Tom

1982 – Fabio Concato

1984 – Fabio Concato

1986 – Senza avvisare

1990 – Giannutri

1992 – In viaggio

1996 – Blu

1999 – Fabio Concato

2001 – Ballando con Chet Baker

2012 – Tutto qua

La vita privata di Fabio Concato: moglie e figli

Fabio è sposato dal 1980 con Elisabetta Pesarese. Dal loro amore è nata una figlia, Carlotta, cui è dedicata la canzone Fiore di maggio. In anni recenti è diventato anche nonno, grazie alla nascita di Nina, la sua prima nipote.

Sai che…

– Fabio Concato è malato? In molti se lo chiedono, ma in realtà il cantante non sembra soffrire di particolari patologie. In passato ha però sofferto per alcuni attacchi di panico.

– Nel 1978 ha partecipato alla storica sigla del cartone animato Ufo Robot, incidendo i cori.

– Nel 1989 ha inciso una canzone per il Telefono azzurro.

– Dove abita Fabio Concato? Non ne abbiamo la certezza, ma dovrebbe vivere a Milano. Non si conoscono invece i suoi guadagni.

– Ha duettato con tanti grandi artisti della musica italiana e non solo. Qualche nome? Anna Oxa, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Pierangelo Bertoli, Toquinho e tanti altri ancora.

– Il suo album Gigi del 2017 è un chiaro omaggio al padre.

– Nel 2020 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro per aver raccolto fondi contro il Covid attraverso il brano L’umarell.

– Su Instagram Fabio Concato ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Fabio Concato, ecco una playlist presente su Spotify:

