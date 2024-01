Che fine ha fatto Karima Ammar, ex stella di Amici?

Karima Ammar: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante diventata famosa grazie ad Amici.

Sono tanti gli artisti che hanno partecipato ad Amici e che, pur non riuscendo a imporsi a livello mainstream, sono ricordati con grande affetto dai fan del programma. Tra questi anche Karima Ammar, artista di talento che è riuscita a dare un seguito alla sua carriera dopo la partecipazione al programma, seppur con minor successo. Scopriamo insieme alcune curiosità sul suo percorso artistico e la sua vita privata.

Chi è Karima Ammar: biografia e carriera

Karima Ammar è nata a Livorno il 28 maggio 1985 sotto il segno dei Gemelli. Di umili origini, si appassiona alla musica fin da bambina. A dodici anni si fa conoscere partecipando a programmi come Bravo bravissimo e Domenica In. Sono i primi passi di una carriera che pochi anni dopo la porta a diventare famosa proprio grazie a uno show televisivo.

Nel 2006 entra infatti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, partecipando come cantante alla sesta edizione. Grande protagonista fino alla finale, ha terminato questa importante avventura chiudendo al terzo posto e assicurandosi il premio della critica.

Messa sotto contratto dalla Sony, nel 2009 prende parte per la sua prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Proposte con il brano Come in ogni ora. Riesce a classificarsi al terzo posto nella terza serata della kermesse, accompagnata da grandi artisti come Mario Biondi e Burt Bacharach:

Protagonista del concerto benefico a San Siro Amiche per l’Abruzzo, in quegli anni continua a ottenere grandi consensi con apparizioni televisive e anche interpretando le canzoni di La principessa e il ranocchio, un Classico Disney.

L’anno dopo pubblica il suo primo album Karima, registrato interamente a Los Angeles sotto la direzione di Bacharach. Sono mesi di grande fermento per la sua carriera. Ha l’occasione tra le altre cose di aprire un concerto per Whitney Houston, e affianca da aprile a giugno il comico Maurizio Crozza nel programma Crozza Alive.

Dopo qualche anno di minor successo, nel 2013 entra come ospite fisso nel programma I migliori anni e nella serata finale si classifica al terzo posto alle spalle di Marco Masini e Povia. Senza fermarsi, arriva nel 2015 a partecipare a un altro show televisivo, Tale e quale show, risultando una delle migliori concorrenti di quell’edizione. Tra le sue esperienze più importanti di questo periodo ricordiamo anche la partecipazione nel 2017 al musical The Bodyguard, ispirato all’omonimo film con protagonista Whitney Houston.

Cosa fa Karima Ammar oggi?

Rimasta negli ultimi anni lontano dalle luci della ribalta, soprattutto televisive, nel marzo 2022 ha debuttato come scrittrice con un libro per bambini intitolato Il viaggio di Frida e Dario.

Karima Ammar: la discografia in studio

2009 – Amare le differenze

2010 – Karima

2015 – Close to You

2021 – No Filter

2022 – Karima Xmas

La vita privata di Karima Ammar: marito e figli

Karima ha avuto una figlia, Frida, il 13 gennaio 2014. Nel settembre 2023 è convolata a nozze con Riccardo Ruggeri, il suo storico compagno, livornese come lei. Alla festa ha partecipato anche la figlia, che ha incantato gli ospiti duettando con la madre.

– Dove vive Karima Ammar? Da diversi anni si è trasferita con la famiglia a Torino.

– Che origini ha Karima Ammar? Il padre è un muratore algerino, la madre invece una commessa italiana.

