Chi è Ensi, il king del freestyle

Ensi: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul rapper di Alpignano, celebre per la carriera nel gruppo OneMic con il fratello Raige.

Ensi è uno dei rapper più talentuosi d’Italia. Non sarà famoso come altri colleghi che hanno raggiunto rapidamente il mainstream, ma ha dimostrato a suon di rime di non temere il confronto con nessuno. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo fantastico artista.

Chi è Ensi: biografia e carriera

Jari Ivan Vella, questo il vero nome di Ensi, è nato ad Avigliana, in provincia di Piemonte, il 13 dicembre 1985 sotto il segno del Sagittario. Ha iniziato a scrivere nei primi anni Duemila, mostrando fin da subito doti straordinarie nel freestyle.

Ensi (ph. Andrea Barchi)

Nel 2003 decide di mettere su con il fratello Raige e l’amico Rayden i OneMic, gruppo con cui pubblica il primo album, Sotto la cintura. I tre si fanno apprezzare dagli appassionati del genere e per diversi anni restano tra le realtà del mondo hip hop più interessanti in Italia. Di seguito il video della loro Scusami:

La sua carriera solista inizia nel 2008 con il suo primo album autoprodotto, Vendetta. Il successo è immediato e permette a Ensi di continuare il suo percorso da solista con una serie di EP molto apprezzati. Nel 2011 arriva a firmare per l’etichetta Tanta roba di Gué Pequeno. La sua prima pubblicazione per la nuova label è il mixtape Freestyle Roulette Mixtape, uno dei primi album interamente di freestyle.

Pubblica il secondo album, Era tutto un sogno, nel novembre 2012. All’interno di questo disco spiccano le collaborazioni con Raige, Rayden, Gué Pequeno e Salmo. Nel 2013 approda quindi in una major, la Warner Music. Esce così nel 2014 il suo terzo album Rock Steady, che conferma il suo status di mc tra i più talentuosi in Italia.

Cosa fa oggi Ensi?

Continua a essere un rapper di assoluto livello, e nel 2019 ha pubblicato il suo quinto album solista, Clash. Nel 2021 ha collaborato con BeccoGiallo per la graphic novel Santuario 2105, e nel 2023 ha unito le forze con Nerone per dare alle stampe l’album Brava gente.

Ensi: la discografia in studio

2008 – Vendetta

2012 – Era tutto un sogno

2014 – Rock Steady

2017 – V

2019 – Clash

2023 – Brava gente (con Nerone)

La vita privata di Ensi: moglie e figli

Sulla vita privata di Ensi si conoscono pochi dettagli. Ha una compagna, Alessandra, madre del suo primo e finora unico figlio, Vincent, nato il 21 maggio 2015.

Sai che…

– La famiglia di Ensi ha origini catanesi.

– Ama lo sport e pratica il rugby a livello semi professionistico.

– Ha vinto il programma di freestyle MTV Spit.

– Ha partecipato nel 2014 al film Numero zero – Alle origini del rap italiano.

– Dove vive Ensi? Per continuare la propria carriera nel mondo del rap si è trasferito a Milano.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Ensi.

– Su Instagram Ensi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ensi, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM