Carolina Di Domenico: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice che commenta ha commentato per anni l’Eurovision.

Carolina Di Domenico è stata per anni uno dei volti più rappresentativi dell’Italia all’Eurovision, conduttrice televisiva e radiofonica a lungo commentatrice dell’evento musicale più importante al mondo. D’altronde, di musica lei sì che se ne intende, e non potrebbe essere altrimenti: suo marito è un cantante molto famoso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la sua vita privata di questa amata presentatrice.

Chi è Carolina Di Domenico

Carolina Di Domenico è nata a Napoli il 5 aprile 1979 sotto il segno dell’Ariete. Dopo aver studiato al liceo linguistico si è iscritta all’università a Roma, nel celebre ateneo de La Sapienza. Affascinata dal mondo dello spettacolo, tramite un’agenzia ha iniziato la sua carriera partecipando ad alcuni spot pubblicitari.

Carolina Di Domenico

Il suo debutto da attrice è arrivato con un cameo nella fiction Distretto di polizia. Dal 1999 al 2003 ha vissuto invece la sua prima esperienza da conduttrice, in particolar modo per la trasmissione Disney Club, al fianco di Giovanni Muciaccia. Nel 2007 ha condotto la rubrica musicale Perché Sanremo è Sanremo, mentre nel 2018 ha presentato con Edoardo Leo il Dopofestival.

La sua esperienza più importante in ambito musicale è però, probabilmente, la carriera da vj a MTV Italia, iniziata nel 2003. Nel corso degli anni ha potuto lavorare al fianco di Federico Russo, Marco Maccarini, Giorgia Surina e molti altri, e ha potuto intervistare leggende come George Michael Vasco Rossi, Avril Lavigne, ma anche Green Day, Elton John, Maroon 5 e così via.

Cosa fa oggi Carolina Di Domenico? Nel 2018 ha commentato le semifinali dell’Eurovision su Rai 4 e la finale su Radio 2. Nel 2021, l’edizione storica della vittoria dei Måneskin, ha presentato i voti della giuria italiana. Come fosse una portafortuna, è stata confermata all’interno dell’organizzazione dell’Eurovision anche nel 2022, come commentatrice insieme a Gabriele Corsi e Malgioglio.

La vita privata di Carolina Di Domenico: marito e figli

Carolina è sposata dal 10 luglio 2021 con il suo storico compagno, Pierluigi Ferrantini. Il nome potrà non dire molto, ma si tratta del leader di un famoso gruppo musicale, i Velvet, conosciuti da tutti per il brano Boy band. Dal loro amore sono nati due figli: Pietro (15 febbraio 2008) e Andrea (4 ottobre 2011).

Sai che…

– Ha studiato Sociologia, con indirizzo Comunicazione di Massa all’università.

– Nel 2007 è entrata nella commissione artistica di Sanremo.

– Ha recitato anche in alcune puntate di Un medico in famiglia.

– Su Instagram Carolina Di Domenico ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

