Chi è Carolina Benvenga, la cantautrice più amata dai bambini

Carolina Benvenga: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice, attrice e conduttrice televisiva.

Non tutti la conoscono, ma chi la conosce non può amarla. Carolina Benvenga è infatti un personaggio che ispira simpatia da tutti i pori. Attrice, conduttrice televisiva ma anche cantautrice, ha saputo ritagliarsi un suo spazio nell’etere televisivo, grazie anche ad alcune canzoni dedicate al pubblico dei bambini e diventate virali sui social. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carolina Benvenga: biografia e carriera

Carolina Victoria Benvenga è nata a Roma il 10 gennaio 1990 sotto il segno del Capricorno. Appassionata di musica e cinema, ha debuttato nel 2005 come attrice in alcuni film e serie per la televisione. Nel 2007 è diventata famosa come una delle protagoniste del film Io e mamma, miniserie televisiva in onda su Canale 5. Successivamente l’abbiamo vista in Zodiaco, I liceali e in altri prodotti per la televisione.

Carolina Benvenga

La sua carriera sul grande e il piccolo schermo prosegue negli anni successivi, anche in contemporanea con gli studi. Nel frattempo affina le sue capacità come conduttrice televisiva, raggiungendo un grande successo con il format La posta di YoYo in onda tutti i giorni su Rai YoYo.

La sua passione per la musica sfocia invece in un progetto professionale dal 2019, anno in cui collabora con Sony Music e pubblica il suo primo album, intitolato Carolina e Topo Tip – Balla con noi!.

Dopo essersi ritagliata uno spazio in Rai anche durante gli anni durissimi della pandemia, nell’inverno 2022/23 è stata protagonista del suo primo tour natalizio, in grado di raggiungere un successo tale da ottenere una replica nell’anno successivo.

Cosa fa oggi Carolina Benvenga

Che fine ha fatto Carolina Benvenga? In molti se lo domandano sul web, se l’hanno persa di vista nel corso degli anni. Nel 2023 ha condotto lo Zecchino d’Oro, e nel 2024 è tornata alla musica con un nuovo album, Supermamma.

La discografia in studio

2019 – Carolina e Topo Tip – Balla con noi!

2021 – Carolina e Topo Tip – Summer Baby Dance

2021 – Carolina e Topo Tip – Un Natale favoloso

La vita privata di Carolina Benvenga: marito e figli

Carolina ha un compagno da molti anni, il produttore musicale Riccardo Sciré. Il 19 giugno 2023 è nata la loro prima figlia, chiamata Angelina.

Prima di trovare la felicità con Riccardo, Carolina è stata sposata con Valerio Aniballi, uomo con cui ha divorziato dopo qualche anno.

Chi è Riccardo Sciré, il compagno di Carolina Benvenga

Riccardo è un celebre produttore autore di brani musicali. Nella sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Marco Mengoni, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e molti altri ancora.

Sai che…

– Ha condotto un programma su Cartoon Network e poi su Boing dal 2009.

– Carolina Benvenga è separata.

– Quanto guadagna Carolina Benvenga? Non lo sappiamo, e non conosciamo nemmeno il loro patrimonio.

– Dove vive? Non sappiamo se sia rimasta a vivere a Roma o meno.

– Su Instagram Carolina Benvenga ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok Carolina ha un account molto seguito.

