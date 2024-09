Chi era Carmine Diamante, il cantante neomelodico folgorato da una scarica elettrica

Carmine Diamante: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante neomelodico morto a 35 anni.

Un tragico incidente ha portato via al mondo della musica neomelodica uno dei propri protagonisti più brillanti. È morto nel settembre 2024, in seguito a un incidente domestico, Carmine Diamante, cantante idolo dei social. Una notizia tragica che ha sconvolto i suoi fan e non solo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Carmine Diamante: biografia e carriera

Nato a Napoli il 7 agosto il 1988 sotto il segno del Leone, Carmine Diamante era originario del quartiere di Ponticelli. Dotato di talento fin da giovane età, aveva debuttato nel mondo della musica, e in particolare della musica neomelodica, con il brano Io voglio te, prodotto da Nancy Coppola, un’icona di questo genere.

Microfono cantante

Nel corso degli ultimi anni, grazie anche a un sapiente utilizzo dei social network, era riuscito ad ampliare il suo pubblico, fino a diventare un vero idolo dei social, uno dei cantanti neomelodici più apprezzati della sua generazione. Anche per questo la sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tante persone.

La morte di Carmine Diamante

Carmine è morto l’8 settembre 2024 a Castel Volturno, in provincia di Caserta, a casa della madre. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato folgorato da una scarica elettrica, un incidente domestico fatale. Inutili i soccorsi, per quanto tempestivi, del 118. Non c’è stato nulla da fare per salvare la sua vita.

Un dolore atroce per tanti fan ma anche per la stessa Nancy Coppola, che ha voluto salutarlo via social: “Sto malissimo per questa tragedia… eri un bravissimo ragazzo. Proteggi tua moglie e dalle tanta forza. Canta anche in paradiso e delizia i nostri angeli“.

La vita privata di Carmine Diamante: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che da non molto si era sposato con la donna della sua vita, la ragazza che lo aveva accompagnato negli anni migliori della sua ascesa verso il successo. Amava immensamente la sua famiglia, e aveva già avuto due figli.

Sai che…

– Era solito esibirsi in feste di piazza, grandi cerimonie e anche in eventi privati per i fan più accaniti. Nonostante il successo aveva mantenuto la propria umiltà.

– Si era esibito in concerto anche fuori da Napoli, fino ad arrivare a Catania.

– Non sappiamo se viveva a Napoli o nella provincia.

– Su Instagram aveva un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok con il suo profilo era una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Carmine Diamante, ecco una playlist presente su Spotify: