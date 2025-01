Chi è Carlotta, la cantante di Frena protagonista a Ora o mai più

Carlotta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista del programma Ora o mai più.

Per una stagione è stata una regina dell’estate, grazie a un tormentone ancora oggi ricordato da diverse generazioni. Negli ultimi anni la sua stella si è affievolita, ma il talento è rimasto intatto. Carlotta non è una meteora della musica italiana, ma un’artista che ha avuto un momento di gloria, salvo poi faticare a confermarsi ad altissimi livelli, almeno per il momento. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carlotta: biografia e carriera

Carla Quadraccia, questo il vero nome di Carlotta, è nata a Roma il 3 novembre 1975 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuta ad Amelia, in provincia di Terni, si appassiona molto presto al mondo della musica, e inizia da giovanissima a studiare canto, danza moderna e classica. Ancora adolescente, comincia a esibirsi in pubblico sia nel Lazio che in Umbria.

Dopo aver partecipato a vari concorsi, si iscrive alla Louis Music Academy di Roma e qui si specializza in canto e jazz, oltre che in solfeggio, musica d’insieme e armonia. In quegli anni entra anche in una punk band, suonando il basso.

Nel 1999 riesce finalmente a firmare il suo primo contratto con un’etichetta, la Carosello Records, e pubblica il suo primo singolo, Mi chiamano Candy. Nel 2000 ottiene la nomination come rivelazione italiana nella prima edizione dell’Italian Music Award.

Nel mese di maggio pubblica quindi il brano Frena, estratto dal suo album di esordio. Tra lo stupore generale, la canzone diventa un vero tormentone estivo, grazie anche a un iconico video con una Volkswagen Maggiolino in cartone animato.

Grazie a questo successo vince la sezione Giovani di Un disco per l’estate e nel 2001 partecipa, sempre tra i Giovani, al Festival di Sanremo con il brano Promessa. Non riesce però a ottenere il successo sperato.

Nei successivi anni fatica a dare un seguito alla popolarità raggiunta nel 2000 e dopo la fine del contratto con la Carosello dà vita a un nuovo progetto musicale, il gruppo musicale folk-teatrale Scarlatto.

Cosa fa oggi Carlotta

Tornata attivamente alla musica con il singolo Cos’è la vita del 2020, Carlotta ha provato a ritrovare il successo di un tempo grazie alla partecipazione nel 2025 a Ora o mai più nell’edizione condotta da Marco Liorni.

La vita privata di Carlotta: marito e figli

Carla è sposata da diversi anni con Giuseppe Anastasi, famoso per essere un ex fidanzato di Arisa. Dal loro amore è nato il suo primo figlio, Vittorio.

Chi è Giuseppe Anastasi, marito di Carlotta

Nato a Palermo il 23 agosto 1976 sotto il segno della Vergine, Giuseppe Anastasi è un cantautore italiano. tra i maggiori successi della sua carriera si ricorda la vittoria della Targa Tenco nella sezione Opera prima per l’album Canzoni ravvicinate del vecchio tipo.

Sai che…

– Si è diplomata in ragioneria.

– Non sappiamo dove abiti.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2009 ha partecipato al concerto di solidarietà Amiche per l’Abruzzo.

– Dal 2010 lavora presso il C.E.T. di Mogol come docente.

– Su Instagram non sembra avere un account ufficiale.

