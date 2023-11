Beatrice Arnera: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice italiana di Un passo dal cielo.

Talentuosa e pronta a imporsi nel mondo del cinema, della televisione e della musica italiana, Beatrice Arnera è fino a questo momento diventata famosa soprattutto per la sua partecipazione a varie fiction Rai, come Il commissario Montalbano o Un passo dal cielo. Nel suo percorso artistico c’è però molto di più, anche nel mondo della musica, considerando che le sette note le ‘scorrono nelle vene’. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Beatrice Arnera: biografia e carriera

Beatrice Arnera è nata ad Acqui Terne, in provincia di Alessandria, il 31 luglio 1995 sotto il segno del Leone. Figlia di una nota cantante lirica, Silvia Gavarrotti, fin da giovanissima Beatrice cresce con la passione per il mondo della musica, anche a causa del lavoro della madre, che la ‘costringe’ nei primi anni di vita ad accompagnarla in tour in giro per l’Italia e per l’Europa.

Trasferitasi a Roma a soli 17 anni per cercare di lavorare nel mondo dello spettacolo, come attrice ha l’opportunità di recitare in fiction televisive e film per il cinema come Il commissario Montalbano e Addio fottuti musi verdi, il primo film dei The Jackal.

Protagonista della serie Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana prodotta dalla Fox, una particolare parodia della tragedia shakespeariana che racconta della paradossale lotta di classe tra Roma Nord e Roma Sud, dal 2018 in poi vince diversi premi.

Nel 2019 conquista finalmente anche il grande pubblico, interpretando Valeria Ferrante nella quinta stagione di Un passo dal cielo. Parallelamente, dà vita a un percorso discografico che la porta a pubblicare i suoi primi singoli, come Ho e Faro:

La vita privata di Beatrice Arnera: fidanzato e figli

Da maggio 2021 Beatrice è fidanzata con un attore e comico molto amato dal pubblico, Andrea Pisani, famoso per essere una metà del duo PanPers. In precedenza aveva avuto una relazione con l’attore Marco Rossetti.

Sai che…

– Che fiction ha fatto Beatrice Arnera? Tra le altre Il paradiso delle signore, Un passo dal cielo, Buongiorno, mamma! e The Net.

– Dove vive Beatrice Arnera? Non sappiamo dove abiti attualmente, ma sicuramente trascorre molto tempo a Roma per motivi di lavoro.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Beatrice Arnera ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

