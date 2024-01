Tutto su Antonella Ruggiero, leggendaria voce dei Matia Bazar

Antonella Ruggiero: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla storica voce dei Matia Bazar.

Tra le grandi cantanti che i Matia Bazar hanno avuto nel corso della loro storia, Antonella Ruggiero è stata la prima e probabilmente anche la più amata. Talento puro, straordinario ed estremamente versatile, è stata capace di entrare nel cuore di tanti amanti della musica italiana come una delle voci più belle in assoluto, al pari di altre grandi cantanti come Mina e Mia Martini. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonella Ruggiero: biografia e carriera

Antonella Ruggiero è nata a Genova il 15 novembre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver studiato arte, ha lavorato per un breve periodo come disegnatrice grafica in uno studio pubblicitario.

Antonella Ruggiero

La sua carriera musicale inizia nel 1974 quando, con lo pseudonimo di Matia, pubblica il 45 giri La strada del perdono. Pochi mesi dopo, unendosi ad alcuni membri del gruppo Jet, dà vita a una nuova band destinata a fare la storia: i Matia Bazar.

Con questa formazione, Antonella diventa un’icona della musica italiana, dando voce ad alcune canzoni entrate nella storia della nostra musica leggera, come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Ma perché, Vacanze romane, Souvenir, Ti sento e tante altre ancora:

Dopo una carriera fortunata nel gruppo, Antonella decide di lasciare i Matia Bazar nel 1989 per tentare un’avventura solista. Prima di riuscire a dare una svolta alla sua carriera individuale passano però diversi anni. Torna sulle scene musicali nel 1996 con l’album Libera, e due anni più tardi sorprende tutti al Festival di Sanremo 1998 arrivando seconda con Amore lontanissimo:

Nel 1999 è tornata sul palco dell’Ariston e ha cantato Non ti dimentico, canzone scritta insieme al marito Roberto Colombo. Per il secondo anno consecutivo si classifica seconda.

Abbandonata per qualche anno la musica pop, nel 2001 incide l’album Luna crescente – Sacrarmonia con gli Arkè Quartet, un disco incentrato sulla musica sacra e accompagnato da una tournée per chiese, basiliche e teatri. Torna a Sanremo nel 2003 con il brano Di un amore, arrivato solo nono. Due anni dopo partecipa ancora al Festival con Echi d’infinito, raggiungendo il terzo posto.

Negli anni Duemiladieci si dedica ai progetti più svariati, dalla musica sacra al tango, partecipando ancora a Sanremo nel 2014.

Cosa fa oggi Antonella Ruggiero?

Continua a emozionare i suoi fan cantando in giro per l’Italia. Ha negli ultimi anni rilasciato una mega raccolta con 115 brani intitolata Quando facevo la cantante.

Nel 2020 ha quindi pubblicato l’album Empatia, registrato nella Basilica di Sant’Antonio a Padova nel febbraio 2020 in occasione del Concerto per la Pace. Il 2022 è invece l’anno di una nuova raccolta incentrata però solo sul suo percorso da solista, con brani riarrangiati per l’occasione.

Antonella Ruggiero: la discografia da solista

1996 – Libera

1998 – Registrazioni moderne

1999 – Sospesa

2001 – Luna crescente – Sacrarmonia

2003 – Antonella Ruggiero

2005 – Big Band!

2006 – L’abitudine della luce

2007 – Genova, la Superba

2008 – Pomodoro genetico

2010 – I regali di Natale

2013 – Qualcosa è nell’aria

2014 – L’impossibile è certo

2015 – Cattedrali

2016 – La vita imprevedibile delle canzoni

La vita privata di Antonella Ruggiero: marito e figli

Il grande amore di Antonella Ruggiero è Roberto Colombo, produttore e autore con cui ha collaborato diverse volte. I due hanno avuto un figlio, Gabriele, nel 1990, ma si sono sposati solo il 29 dicembre 2001 presso la Sala Consiliare di Montevecchia, in provincia di Lecco.

Sai che…

– Antonella Ruggiero è alta 1 metro e 62.

– Antonella possiede un’estensione vocale straordinaria che le permette di cantare sia sul registro pop che su quello lirico, in particolare da soprano leggero.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha dichiarato di non guardare i talent e di non apprezzarli.

– Durante gli anni di pausa ha intrapreso un lungo percorso spirituale, con viaggi anche in India.

– Nel 1996 ha aperto i concerti di Sting in Italia.

– Perché lasciò i Matia Bazar? Per dedicarsi ad altre passioni, tra cui viaggi e famiglia.

– Dove vive Antonella Ruggiero? Nelle interviste più recenti ha affermato di essersi trasferita in Germania, a Berlino, ma spesso è anche in Italia, a Milano.

– Nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di cantare anche con alcune grandi star del rock, su tutti Freddie Mercury.

– Nel 2004 è stata la prima cantante a ottenere il permesso di cantare nella Santa Casa del Santuario di Loreto.

– Ha partecipato alla canzone Domani 21/04/2009 e al concerto Amiche per l’Abruzzo per raccogliere fondi da destinare alle vittime del terremoto che colpì l’Abruzzo nel 2009.

– Negli anni Duemila ha debuttato anche a teatro d’opera, interpretando tra l’altro Medea, opera lirica ispirata all’omonima tragedia di Euripide.

– Qual è la malattia di Antonella Rugiero? Fortunatamente non soffre di particolari patologie. Secondo alcune persone sarebbe addirittura morta, ma si tratta ovviamente di una fake news.

– Su Instagram Antonella Ruggiero non ha un account ufficiale, ma ha una pagina Facebook attraverso cui comunica con i suoi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Antonella Ruggiero, ecco una playlist presente su Spotify:

