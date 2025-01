Chi è Anonimo Italiano, uno dei protagonisti di Ora o mai più

Anonimo Italiano: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista di Ora o mai più.

Con un nome d’arte a dir poco memorabile, Anonimo Italiano è stato uno dei grandi protagonisti della nostra musica per tutta la seconda parte degli anni Novanta, salvo poi sparire dai radar per qualche tempo. Per alcuni è una meteora, per altri un talento vero, in ogni caso un artista da scoprire e riscoprire, attraverso delle curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Anonimo Italiano: biografia e carriera

Roberto Scozzi, questo il vero nome di Anonimo Italiano, è nato a Roma il 20 giugno 1963 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da giovane, debutta sulle scene musicali nel 1995, pubblicando il suo primo album, trascinato in classifica dal singolo E così addio.

Microfono

Al debutto riesce a colpire immediatamente il pubblico, conquistando rapidamente anche un disco di platino. Grazie a questo successo canta anche in lingua spagnola per cercare di conquistare il mercato latino-americano e nel 1997 lancia un secondo album, ancora una volta di grande successo: Buona fortuna.

Meno fortunati sono i successivi Dimmi che ami il mondo e L’infinito dentro noi. A distanza di sette anni torna a farsi sentire con Five, album in cui compare un duetto con Amedeo Minghi. Nello stesso anno, il 2013, lavora come relatore per Area Sanremo.

Cosa fa oggi Anonimo Italiano

Uscito dai radar per qualche anno, nel 2025 è tornato a far sentire la sua voce grazie alla partecipazione come concorrente alla terza edizione del programma Ora o mai più condotto da Marco Liorni.

La discografia in studio

1995 – Anonimo Italiano

1997 – Buona fortuna

2002 – Dimmi che ami il mondo

2006 – L’infinito dentro noi

2013 – Five

2014 – Diario di un amore

La vita privata di Anonimo Italiano: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Roberto. Non sappiamo se sia sposato e se abbia dei figli.

Sai che…

– Nei primi anni di carriera Anonimo Italiano si esibiva coprendosi il viso con una maschera di colore argento.

– La sua voce ricordava quella di Claudio Baglioni, al punto da portare il cantautore romano a diffidare la sua casa discografica.

– Non sappiamo dove abiti, ma è probabile che viva ancora a Roma.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account ancora non utilizzato, ma è presente su Facebook con una pagina molto seguita.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Anonimo Italiano, ecco una playlist presente su Spotify: